Juanma Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP a la reelección en las elecciones autonómicas del 17 de mayo de 2026, sorprendió a muchos con el lanzamiento de su canción de campaña ‘Kilómetro Sur’. Lo que pocos sabían es que este no es su primer acercamiento a la música: en su juventud, en Málaga, fue vocalista de varios grupos de pop-rock. Antes de dedicarse por completo a la política, Moreno vivió una etapa juvenil en la que la música ocupó un papel importante. A finales de los años 80 y principios de los 90, ejerció como vocalista en bandas como Lapsus Psíquico, Cuarto Protocolo y Falsas Realidades. Según él mismo ha relatado, los nombres de los grupos surgían de forma improvisada: “Nos tomábamos unas cervezas y empezábamos a decir nombres. Estábamos en los principios de los 90 y los nombres eran así”. Las letras de aquellas canciones también tenían un claro objetivo. “Las letras eran de amor y de cosas cotidianas porque la motivación era ligar”, confesó entre risas en una entrevista en El Hormiguero. Justamente, este detalle ahora regresa con fuerza a la actualidad gracias a su nueva incursión musical en plena campaña electoral. El presidente ha confirmado que él mismo pone voz a ‘Kilómetro Sur’, la sintonía oficial de sus actos de campaña. En el videoclip publicado en sus redes sociales se le ve cantando en un estudio de grabación. El tema, que ha definido como “un cariñoso homenaje a Andalucía, la mejor tierra del mundo”, se grabó hace aproximadamente dos meses. En una entrevista en Onda Cero, Moreno explicó que la idea surgió porque no sabían qué sintonía ponerle a la campaña. “La cantaré más adelante, pero no en la campaña electoral”, señaló, descartando interpretarla en directo porque la voz se resiente con los actos y requiere ensayos previos con la banda. En ese sentido, reconoció que le sorprendió “lo pronto que me han reconocido la voz” cuando sonó por primera vez en el acto de apertura de campaña en Sevilla. “A partir de ahí hemos intentado mantener un poquito el secreto, pero ha sido imposible”, añadió. Para el candidato a la reelección, esta experiencia ha sido “lo más divertido de toda la campaña” y le “ha hecho feliz”. El videoclip y la canción generaron gran atención mediática, recordando su pasado musical y humanizando la imagen del político.