Diego Simeone y su esposa, Carla Pereyra, levantaron en España un negocio inmobiliario cuyas cuentas de 2024 mostraban activos por 39,7 millones de euros.

El director técnico argentino Diego Simeone y su esposa, Carla Pereyra, levantaron en España un negocio inmobiliario cuyas cuentas de 2024 mostraban activos por 39,7 millones de euros, según Futbol Finanzas. La principal sociedad es Carpersim SL y su cartera abarca más de 180 pisos y siete edificios en Madrid. Esos 39,7 millones correspondían a los activos contables de la empresa, por lo que no equivalen al patrimonio personal del entrenador ni a dinero disponible, pero claramente constituyen el valor total del negocio hasta ese momento.

Cómo empezó el negocio inmobiliario de Simeone

La historia arrancó con operaciones pequeñas. Pereyra contó a Forbes España en marzo de 2025 que empezó comprando pisos en Chueca y Malasaña, pensados para estudiantes y extranjeros, y que los alquilaba con rapidez, subiendo los precios sin perder inquilinos. En esa entrevista aseguró que lleva unos diez años en el sector y que analiza cada proyecto con números: “Miro el número al detalle. Saco mucha rentabilidad al metro cuadrado”.

El recorrido se resume en una secuencia: comprar un departamento, reformarlo, alquilarlo, sumar propiedades y pasar a edificios completos. Puntualmente, la sociedad compra edificios enteros en lugar de pisos sueltos y que su cartera se concentra en los barrios de Salamanca y Chamberí.

De comprar departamentos a desarrollar edificios

El salto de escala llegó con Tres Cantos 1415, una sociedad que la pareja fundó en 2024. Mediante ella adquirió un terreno de casi una hectárea al norte de Madrid, donde el proyecto contempla dos edificios y unas 140 viviendas, con residencias para estudiantes. Las cuentas de esa sociedad registraron en su primer año una inversión superior a 4,8 millones de euros, financiada con aportes familiares y apoyo bancario. Sobre ese desarrollo, Pereyra declaró a Forbes: “Mi sueño en esta faceta de mi vida era empezar a construir algo desde cero y lo he conseguido”.

El salto de escala llegó con Tres Cantos 1415, una sociedad que la pareja fundó en 2024. EFE

Qué significan los 40 millones de euros

La cifra refleja lo que la sociedad tiene registrado en inmuebles y terrenos, y no descuenta lo que debe. De acuerdo con esas cuentas, Carpersim arrastra una deuda a largo plazo de unos 9,4 millones de euros. Futbol Finanzas la compara con los más de 440 millones que, según su nota de octubre de 2026, Simeone ingresó en el Atlético desde 2011, de los que representa menos del 10%.

Los ingresos por alquileres de 2024 fueron de 330.782 euros, frente a 91.769 un año antes. El mismo ejercicio muestra además un resultado negativo de unos 472.172 euros y una rentabilidad económica de -0,52% y financiera de -1,57%, aunque entre 2023 y 2024 los activos crecieron un 40,82% y las ventas, un 260,45%.

Eso permite entender algo que suele perderse en las notas sobre grandes patrimonios: una empresa puede acumular muchos activos y, al mismo tiempo, cerrar un ejercicio en pérdidas porque está invirtiendo y desarrollando nuevos proyectos.

Quién maneja las inversiones de Simeone

Futbol Finanzas atribuye a Pereyra la gestión de las operaciones del negocio, y Forbes cuenta que trabaja con un equipo de unas diez personas, entre abogados, inversores, economistas e interioristas. El programa Equipo de Investigación, de laSexta, puso el foco en ella como figura central del negocio y recordó que Carpersim nació en 2020. Según el Registro Mercantil, Pereyra fue administradora única en el origen, y un asiento de 2024 identifica a ambos como propietarios y administradores solidarios.

Tres Cantos cambia el perfil de la pareja: de cobrar alquileres de propiedades existentes pasa a desarrollar viviendas nuevas, es decir, a actuar como promotora. Con ese terreno y una sociedad creada para el proyecto, la inversión inmobiliaria suma una línea de construcción a la de alquiler.