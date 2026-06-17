Según el Observatorio Regional del BBVA correspondiente a junio, Madrid, las regiones mediterráneas y los dos archipiélagos se posicionan como los principales motores del crecimiento económico en 2026. Este desempeño estará impulsado por el turismo, las exportaciones de servicios y un mayor consumo por parte de no residentes .

El informe, dado a conocer este miércoles, prevé que el Producto Interno Bruto de España aumente un 2,4 % en 2026 y un 2,1 % en 2027. En este contexto, se espera que la demanda interna gane protagonismo, junto con el empleo y la inversión residencial, que actuarán como ejes clave de la actividad económica.

Impacto del entorno internacional en las regiones del norte

El análisis también destaca que las comunidades del norte, caracterizadas por un mayor peso del sector industrial y exportador, enfrentan una mayor vulnerabilidad ante el deterioro del contexto internacional.

Factores como el encarecimiento de la energía, la debilidad de la demanda europea y las tensiones en las cadenas de suministro están afectando su desempeño.

Regiones con mayor dinamismo económico

En detalle, el informe señala que el fuerte crecimiento de las exportaciones de servicios —tanto turísticos como no turísticos—, junto con el efecto refugio frente a otros mercados competidores impactados por la guerra en Oriente Medio, favorece especialmente a algunas regiones.

En este grupo se destacan la Comunidad de Madrid, con un crecimiento del 2,7 % en 2026; Baleares, con un 2,6 %; y Canarias y Cataluña, ambas con un 2,4 %.

El mapa del crecimiento económico en 2026: qué regiones ganan y cuáles quedan atrás Shutterstock

Consumo interno y apoyo a la recuperación

El buen comportamiento del consumo privado continúa apuntalando el crecimiento en la zona centro-sur. De este modo, Murcia y Castilla-La Mancha, con un avance del 2,5 %, podrían ubicarse por encima del promedio nacional.

Asimismo, las ayudas destinadas a los afectados por la dana y las borrascas de comienzos de año, junto con la actividad turística, siguen impulsando a la Comunidad Valenciana, que alcanzaría un 3,0 %, y a Andalucía, con un 2,6 %.

Evolución de regiones con menor dinamismo

Por su parte, Aragón y Castilla y León, ambas con un crecimiento estimado del 2,2 %, junto con Extremadura (2,1 %), aún reflejan cierta debilidad industrial. No obstante, han mostrado una mejora reciente, impulsada por la recuperación del empleo y de las exportaciones de bienes.

En contraste, otras comunidades continúan afectadas por la caída de las exportaciones y de la producción industrial observada a comienzos del año.

Este escenario general, combinado con una menor dependencia de los servicios y de la inmigración, explica que algunas regiones presenten crecimientos inferiores al promedio en 2026. Entre ellas se encuentran Navarra y La Rioja (1,8 %), Asturias y el País Vasco (1,9 %), Cantabria (2,1 %) y Galicia (2,2 %).