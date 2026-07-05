Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

España se enfrenta a un cambio climático radical de forma inminente durante las próximas horas. Las intensas tormentas eléctricas irrumpirán con enorme violencia, acompañadas de granizo y lluvias intensas capaces de generar inundaciones repentinas y complicaciones severas en la infraestructura urbana.

Tras registrarse temperaturas extremas de hasta 41 grados en múltiples puntos del mapa, los principales modelos meteorológicos confirman la llegada de un fuerte impacto ambiental. La combinación de un calor sofocante con aire frío en las capas altas de la atmósfera desatará una inestabilidad generalizada.

¿Cómo estará el clima en España?

Temperatura

Las temperaturas máximas rozarán registros extremos de hasta 41 °C en zonas mediterráneas como la Comunidad Valenciana debido a una intensa masa de calor. Sin embargo, la aproximación de una vaguada por el norte y el centro peninsular provocará un progresivo descenso térmico a partir del lunes y martes.

Las mínimas continuarán dejando noches tropicales en el litoral del Mediterráneo y el sur del país, superando los 20 °C antes de que la inestabilidad generalizada refresque el ambiente en el interior peninsular.

Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Viento

El viento ganará protagonismo con el debilitamiento de la dorsal anticiclónica. Se prevé un predominio de la componente norte en el Cantábrico, mientras que el viento del este aportará humedad en el interior peninsular y el litoral mediterráneo.

Con el desarrollo de los frentes tormentosos durante la próxima semana, se desatarán rachas muy fuertes de viento de hasta 70 km/h asociadas a los desplomes de las tormentas. Además, se esperan vientos desbocados y repentinos, especialmente peligrosos en el valle del Ebro y zonas montañosas.

Granizo

Se prevén granizadas intensas capaces de causar daños materiales en coches y cultivos, concentradas en el interior este y sur de Aragón.

Se viene una violenta tormenta tras la ola de calor con caída de granizo y vientos de más de 70 km/h: ¿cuáles son las zonas más afectadas? EFE

¿Cuáles son las zonas más afectadas?

El modelo europeo ECMWF y la AEMET detallan un reparto de precipitaciones intensas que golpeará con fuerza el interior y el este peninsular:

Comunidad Valenciana : alerta máxima en el interior de Castellón y Valencia, donde las tormentas secas iniciales darán paso a aguaceros severos con caída de granizo.

Cataluña : Barcelona y el entorno de los Pirineos ya se encuentran preparados para una contundente vuelta de las lluvias con fuertes acumulados de agua.

Aragón : riesgo extremo de granizadas destructivas y fuertes rachas de viento locales, especialmente hacia el sur de la comunidad en la provincia de Teruel.

Zona Centro (Madrid y Castilla-La Mancha) : los chubascos acompañados de fuerte actividad eléctrica afectarán al Sistema Central y zonas montañosas del este castellano-manchego.

Andalucía y Extremadura: precipitaciones locales en el entorno de las Béticas y Sierra Morena, extendiéndose hacia el interior de cara al martes.

¿Cuándo empezará el peor momento del temporal?