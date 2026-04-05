España se prepara para un cambio radical en el tiempo. Tras varios días de calor subtropical que culminarán el lunes 6 de abril con temperaturas máximas entre 25 y 30 ºC en gran parte del país, se acerca un episodio de DANA que traerá lluvias intensas y tormentas durante varios días consecutivos. Según el último pronóstico del modelo europeo, el mal tiempo se extenderá desde las últimas horas del lunes hasta el jueves o viernes, con acumulados que podrían alcanzar los 50 l/m² en 24 horas en algunas provincias. Este episodio de inestabilidad atmosférica afectará principalmente a la mitad occidental y centro de la península, con chubascos y tormentas generalizados. El giro meteorológico se produce a partir del martes 7 de abril. Una vaguada atlántica de aire frío y un frente asociado cruzarán la península, trayendo las primeras precipitaciones ya en las últimas horas del lunes en el extremo occidental. De acuerdo a Meteored, el miércoles la vaguada se estrangulará y formará una DANA que permanecerá varios días frente a las costas de Portugal y, posteriormente, entre el golfo de Cádiz y Canarias. Durante este periodo de aproximadamente 72 horas seguidas de actividad tormentosa, se esperan chubascos y tormentas persistentes, especialmente entre el martes y el jueves. El modelo europeo señala que las lluvias más intensas se concentrarán en la mitad occidental y el centro peninsular: Además, Canarias vivirá tiempo adverso con chubascos en las islas de mayor relieve y lluvias de retención en las vertientes del norte. Por el contrario, las comunidades mediterráneas quedarán prácticamente libres de lluvias, aunque con temperaturas muy altas y posible calima por el refuerzo de la dorsal subtropical. No se tratará de lloviznas débiles. El pronóstico indica lluvias localmente intensas con chubascos y tormentas fuertes, sobre todo en la vertiente atlántica de Andalucía entre el jueves y el viernes. La DANA generará una banda de precipitaciones moderadas a fuertes que afectará de forma continuada durante los días clave. Este nuevo episodio de DANA llega después de un fin de semana estable y caluroso, con aire subtropical que dejará máximas cercanas a los 30 ºC el lunes 6 en el suroeste, meseta sur, extremo norte e interior de Galicia. A partir del martes el descenso térmico será notable y la inestabilidad se generalizará.