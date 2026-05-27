En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, Litecoin inicia la jornada en España con una cotización de 60,87 euros. El valor de apertura refleja una variación del -14,736709 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Litecoin y el euro ha sido positiva en los últimos días. Esto indica un aumento en el valor de ambos activos, sugiriendo un fortalecimiento del Litecoin en relación con el euro.

Esta tendencia puede reflejar un aumento en la demanda de Litecoin o un fortalecimiento del mercado de criptomonedas en general.

La cotización de Litecoin muestra debilidad: en la última semana cayó -0.47%, lo que sugiere una leve presión bajista y en el último año acumuló un descenso del -56.19%. Esta evolución se traduce en una rentabilidad negativa para los inversores de largo plazo, reflejando una tendencia descendente sostenida y una pérdida significativa de valor en el periodo considerado.

¿Cómo ha sido la variación del Litecoin durante el último año?

La volatilidad económica de Litecoin en la última semana, con un 20.01%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 53.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.