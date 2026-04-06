La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se mantendrá estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, al final del día, se prevé un cambio con la llegada de frentes atlánticos y aire inestable, aumentando la nubosidad en la mitad occidental y posibles precipitaciones en Galicia. Las temperaturas máximas ascenderán notablemente en el norte de Galicia y Cantábrico, superando los 30 grados en algunas regiones. En el resto del país, las mínimas también aumentarán, manteniéndose en valores elevados. Habrá viento de flojo a moderado, con intervalos fuertes en ciertas áreas. El clima en Madrid será poco nuboso, con temperaturas en aumento y viento flojo variable. Cielos poco nubosos que se volverán nubosos, con posibilidad de precipitaciones débiles en el tercio occidental por la tarde. Temperaturas entre 6 y 29 grados, con un ligero ascenso en general, excepto en el extremo occidental donde descenderán. Vientos de componente este, flojos a moderados en el interior y moderados a fuertes en el litoral, con rachas muy fuertes en Cádiz. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, aunque se esperan brumas o nubes bajas en las zonas litorales al amanecer y al atardecer. Las temperaturas permanecerán estables y habrá viento flojo de dirección variable, con intervalos moderados en el litoral norte y el interior del sur a partir del mediodía. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas alrededor de 7 grados y máximas que alcanzarán los 29 grados. Se espera un ligero ascenso en las mínimas y un ligero descenso en las máximas al sur de la Ibérica, mientras que el viento será flojo, cambiando a sureste moderado en la depresión del Ebro y manteniéndose flojo a moderado en el resto de la región. El clima en Asturias se presentará poco nuboso por la mañana, aumentando a nuboso y cubierto por la tarde, con posibles nieblas matinales en el litoral. Las temperaturas mínimas variarán ligeramente, mientras que las máximas aumentarán, alcanzando valores anormalmente altos para la época, entre 29 y 7 grados. Los vientos serán flojos a moderados, predominando del sur en el interior y del este en el litoral. Cielo poco nuboso o despejado. Temperaturas diurnas en ligero ascenso, alcanzando un máximo de 23 grados y un mínimo de 5 grados. Viento flojo del este y sureste, con brisas costeras por la tarde. Intervalos nubosos en general, con cielos nubosos en las islas montañosas a partir del mediodía y posibilidad de precipitaciones débiles en el interior. Se espera calima en altura sobre Lanzarote y Fuerteventura. Las temperaturas oscilarán entre 12 grados de mínima y 25 grados de máxima, con un ligero descenso. Viento flojo a moderado del noroeste, con intervalos de fuerte en las islas más orientales. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas máximas en descenso y viento flojo variable. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con un aumento de nubes en la segunda mitad del día y posibilidad de alguna precipitación débil en el extremo occidental; las temperaturas oscilarán entre 5 y 29 grados, con un ligero ascenso en las mínimas y viento variable flojo que se tornará moderado del sur y sureste. El clima se presentará poco nuboso, con nubes altas aumentando hacia la tarde, especialmente en la mitad oeste. Las temperaturas mínimas ascenderán en gran parte de Toledo, Cuenca y sur de Guadalajara, mientras que las máximas descenderán en el sureste de Cuenca, alcanzando hasta 30 grados. Los vientos serán flojos a moderados, de componente este girando a sur y sureste. Cielos poco nubosos por la mañana, aumentando a nubosos, con temperaturas entre 15 y 20 grados y un levante moderado que disminuirá por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla, con temperaturas entre 14 y 20 grados y levante flojo a moderado. Poco nuboso con niebla al principio en el oeste de Álava, temperaturas máximas anormalmente elevadas de 29 grados y mínimas de 8, con vientos flojos del este en el litoral y del sur en el interior. Por otro lado, El clima en Navarra será poco nuboso, con temperaturas anormalmente elevadas y vientos flojos del sur. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas entre 9 y 29 grados y vientos flojos a moderados.