En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La cotización del Bitcoin Cash este miércoles, 27 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 400,5 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,29% en comparación con el día pasado.

El precio del Bitcoin Cash y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere que la confianza en el mercado está aumentando.

Bitcoin Cash ha mostrado una evolución negativa: en la última semana registró un cambio del -4.31% y en el último año una variación del -45.31%, lo que se traduce en una rentabilidad desfavorable y pérdidas significativas para quienes mantuvieron la inversión durante estos periodos.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin Cash durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin Cash ha sido del 37.61%, lo cual es menor que su volatilidad anual del 52.48%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 399,3 euros.