En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

Este miércoles, 27 de mayo de 2026, Ripple inicia la jornada en España con una cotización de 1,55 euros. El valor de apertura refleja una variación del 1,0186872 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Ripple ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto sugiere un aumento en la demanda y confianza en el Ripple, lo que podría indicar un potencial crecimiento continuo en su valor.

En la última semana, Ripple registró una leve caída del -0.16%, lo que sugiere cierta estabilidad a corto plazo; no obstante, en el último año acumula un descenso del -57.74%, evidenciando una tendencia claramente bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron posiciones durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Ripple durante el último año?

La volatilidad económica de Ripple en la última semana ha sido del 21.64%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.05%.

Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.