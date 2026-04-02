La Semana Santa en España estará marcada por un fuerte contraste meteorológico. Mientras el nordeste peninsular y Baleares enfrentarán rachas intensas de viento, otras regiones registrarán precipitaciones persistentes y un escenario inestable que se extenderá durante varios días. El fenómeno obligó a activar alertas por riesgo importante en distintas comunidades. El pronóstico anticipa lluvias continuas en el norte, nevadas en zonas de montaña y temperaturas que, pese a la inestabilidad, se mantendrán por encima de los valores habituales para esta época del año. La situación responde a una combinación de sistemas que generarán condiciones adversas en varios puntos del país. Durante el Jueves Santo, el viento será uno de los protagonistas principales. Las ráfagas superarán los 70 kilómetros por hora en áreas como el valle del Ebro, el Ampurdán, Menorca y sectores del sistema Ibérico. A esto se sumarán precipitaciones débiles a moderadas en el Cantábrico y los Pirineos, con posibilidad de nevadas en cotas medias. El escenario se mantendrá inestable en el arranque del fin de semana. Aunque el anticiclón comenzará a ganar terreno de forma progresiva, algunas regiones seguirán bajo la influencia de lluvias persistentes y cielos nubosos, especialmente en el norte y nordeste peninsular. Las precipitaciones afectarán principalmente al Cantábrico, los Pirineos y el alto Ebro. En estas zonas se esperan lluvias continuas, con momentos de mayor intensidad y acumulaciones relevantes a lo largo de varios días. En Baleares, el panorama incluirá chubascos que podrían alcanzar intensidad fuerte y estar acompañados por tormentas. Mallorca y Menorca figuran entre las áreas con mayor probabilidad de episodios más activos, especialmente durante la madrugada y primeras horas del día. En otras regiones del norte, como La Rioja y el norte de Castilla y León, las lluvias aparecerán de forma más dispersa. Sin embargo, la persistencia en zonas de montaña podría generar acumulaciones significativas, acompañadas por nieblas y heladas débiles en cotas altas. A partir del viernes, el anticiclón comenzará a estabilizar las condiciones en gran parte del territorio. Las lluvias tenderán a desaparecer, aunque podrían mantenerse de forma residual en el Cantábrico oriental y zonas del alto Ebro. El fin de semana mostrará una mejora generalizada. Los cielos estarán mayormente despejados y las temperaturas subirán de forma progresiva. En varias regiones del sur y del interior se superarán los 25 grados, con picos cercanos a los 30 grados en los valles del Guadalquivir y del Guadiana. Pese a la mejora, el viento continuará presente en el nordeste y Baleares, aunque con menor intensidad. En paralelo, Canarias dejará atrás la calima y recuperará condiciones más estables, con temperaturas suaves y cielos despejados en la mayor parte del archipiélago.