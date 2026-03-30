La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes un aumento de las temperaturas máximas en casi toda la península y Baleares, con precipitaciones débiles en la vertiente atlántica y con cielos que quedarán poco nubosos o despejados en la mitad sur. Un día más, se esperan rachas muy fuertes de viento en el Ampurdán, los Pirineos, valle del Ebro, Ibérica sur y puntualmente en otras zonas montañosas de la península y en los litorales de Baleares, así como en Canarias, en zonas expuestas. La entrada de un flujo húmedo de norte en la península y Baleares, bajo la influencia de un anticiclón en el noroeste peninsular, dejará precipitaciones débiles y persistentes en la vertiente cantábrica, alto Ebro, norte de la Ibérica y pirineos, quedando los cielos poco nubosos en la mitad sur peninsular y Baleares. Sin embargo, la presencia de una dana al norte de África podría acabar dejando un tiempo más inestable en Baleares, con una baja probabilidad de que se produzcan precipitaciones. Las temperaturas máximas aumentarán en la península y Baleares, exceptuando el Estrecho y litorales de Alborán, con descensos. Los aumentos podrán ser notables en el área pirenaica, este de la meseta sur e Ibérica sur. Por otro lado, las mínimas estarán en descenso en el tercio sur peninsular y el extremo nordeste, con un predominio de los aumentos ligeros en el resto de la mitad norte y en Baleares. En Canarias no se esperan cambios. En cuanto a la nieve, se esperan cotas en ascenso, de 500/700 metros a 1200/1500 en el pirineo, y de 800/1000 a quedar por encima de 1500/1800 en el resto de montañas de la mitad norte. Asimismo, habrá heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas altas de ambas mesetas.