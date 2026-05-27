En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Ethereum y el euro de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en España es de 2.397,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -0,53%.

El precio del Ethereum ha aumentado en los últimos días, mostrando una tendencia positiva. Esto sugiere un crecimiento en la demanda de Ethereum que podría continuar en el futuro cercano.

En la última semana, Ethereum registró un cambio de -0.09%, mostrando estabilidad reciente, pero en el último año acumuló una variación de -56.03%, lo que evidencia una evolución bajista y una rentabilidad negativa a 12 meses; este contraste subraya su volatilidad y el riesgo asociado a su desempeño.

¿Cómo ha sido la variación del Ethereum durante el último año?

En la última semana, la volatilidad de Ethereum ha sido del 25.90%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 57.53%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Ethereum ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 3.905,8 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 2.150 euros.