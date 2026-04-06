La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes que se mantenga una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. No obstante, a últimas hora se espera un cambio de tendencia en el tiempo con el acercamiento de frentes atlánticos y la entrada de una masa de aire inestable de origen subtropical. Estos fenómenos aumentarán la nubosidad en la mitad occidental peninsular y podría haber algunas precipitaciones en Galicia, pudiendo también afectar a otros puntos del tercio oeste. No se descarta que estas precipitaciones puedan ser localmente fuertes en Galicia y estar acompañadas de tormentas. Las temperaturas máximas ascenderán de forma notable, incluso localmente extraordinaria, en el norte de Galicia y Cantábrico, disminuirán en zonas del Levante y del suroeste y se mantendrán con pocos cambios o ligeros ascensos en el resto. Las mínimas también ascenderán en la mayor parte del país. Con ello se mantendrán en valores elevados para la época, superándose los 25 a 30 grados en regiones de Galicia, Cantábrico, meseta Norte, nordeste peninsular y especialmente en la mitad sur de la vertiente atlántica y valles bajos de la vertiente cantábrica, donde localmente podrán superar los 30. En cuanto al viento, soplará de flojo a moderado, de componente norte en Canarias, y de sur y este en el resto; con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes de levante en el Estrecho y sierras de la provincia de Cádiz y de viento del sur en puntos de Galicia y área cantábrica.