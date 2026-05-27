En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este miércoles, 27 de mayo de 2026 en España es de 87.181,42 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,2%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha permanecido estable. Analizando la tendencia, se observa que el crecimiento del Bitcoin podría atraer más inversiones, pero la estabilidad del euro sugiere una falta de volatilidad en su valor.

La cotización de Bitcoin ha mostrado un desempeño a la baja: en la última semana su cambio fue de -0.62% y en el último año acumula una variación de -36.94%, lo que implica una rentabilidad negativa en el periodo anual y evidencia su elevada volatilidad.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 25.28%, es significativamente menor que su volatilidad anual de 35.16%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.