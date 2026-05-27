MADRID, 27/04/2026.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la inauguración de la segunda edición del Invest in Spain Summit, un foro internacional que reúne al Ejecutivo con más de 70 inversores extranjeros para reforzar la atracción de inversión en España e impulsar nuevas alianzas en sectores estratégicos. EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, descartó adelantar elecciones y reafirmó su intención de agotar la legislatura pese a la presión política y a la investigación judicial que afecta al PSOE. Desde Roma, tras reunirse con el papa León XIV en el Vaticano, el mandatario defendió la “estabilidad” como un elemento central para el crecimiento económico y para evitar la “parálisis” institucional.

Durante su comparecencia, Sánchez insistió en que el Ejecutivo tiene “tareas muy importantes” pendientes y consideró que convocar elecciones ahora abriría un período de incertidumbre política. El jefe del Gobierno también respondió sobre la investigación de la Audiencia Nacional relacionada con el PSOE y prometió “total colaboración” con la Justicia.

La intervención llega en un momento de máxima tensión política en España, con cuestionamientos de la oposición y presiones internas sobre el futuro de la legislatura. Aun así, Sánchez sostuvo que el interés general exige mantener la estabilidad institucional frente a un contexto internacional marcado por guerras y consecuencias económicas.

Pedro Sánchez rechaza adelantar elecciones y apuesta por agotar la legislatura

Pedro Sánchez dejó claro que no contempla elecciones anticipadas y defendió la continuidad de la legislatura. “Si la Constitución dice que son cuatro años la duración de una legislatura, pues son cuatro años, y ese es el objetivo y la determinación del Gobierno para culminar tareas muy importantes”, afirmó.

El presidente del Gobierno explicó que unas elecciones podrían generar un período de “parálisis” política similar al que vivieron otros países europeos. Según señaló, España necesita estabilidad para sostener el crecimiento económico, reducir el desempleo y continuar disminuyendo la desigualdad social.

Sánchez también recordó que durante su mandato hubo numerosos cambios de primeros ministros en otros países y consideró que esa falta de continuidad dificulta las transformaciones estructurales. A su juicio, la estabilidad lograda por el Ejecutivo ha sido fundamental para sostener políticas económicas y sociales en un escenario internacional complejo.

Sánchez vincula la estabilidad política con el crecimiento económico de España

El líder socialista defendió que la estabilidad política permitió impulsar políticas progresistas y afrontar las consecuencias económicas derivadas de los conflictos internacionales. “La estabilidad que ha logrado su Gobierno y ‘en circunstancias muy difíciles’ no es un fin en sí mismo, pero sí estima que es un instrumento muy importante para lograr el crecimiento económico”, sostuvo.

En esa línea, Sánchez afirmó que un Ejecutivo liderado por partidos que cuestionan determinadas políticas energéticas o sociales no habría conseguido los mismos resultados. El presidente vinculó directamente la estabilidad institucional con el desarrollo de energías renovables, la reducción del paro y las políticas de derechos y libertades.

Además, respondió con ironía a las voces que dentro del PSOE y de antiguos socios parlamentarios sugieren adelantar elecciones. “Lo harán porque saben que voy a obtener en el Congreso una mayoría más amplia para poder gobernar de manera más tranquila”, expresó entre risas.

Sánchez admite la “gravedad” de la investigación judicial al PSOE

Pedro Sánchez también se refirió a la investigación de la Audiencia Nacional que derivó en un requerimiento de documentación en la sede del PSOE. El presidente admitió la “gravedad” del caso y aseguró que la dirección socialista colaborará plenamente con la Justicia.

El mandatario aclaró que la actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil respondió a un requerimiento documental y no a un registro formal de la sede partidaria. Sin embargo, evitó minimizar el impacto político del caso vinculado a la exmilitante socialista Leire Díez.

“Si hay comportamientos irregulares nuevos, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes”, aseguró Sánchez. Además, reiteró su “compromiso firme” de responder ante cualquier nueva información relacionada con posibles irregularidades.

El presidente del Gobierno respalda la gestión económica y administrativa del PSOE

Durante la rueda de prensa, Sánchez también defendió la labor de Ana María Fuentes, gerente del PSOE, luego de que surgieran preguntas sobre su situación judicial. El presidente afirmó que Fuentes “ha llevado las cuentas del PSOE de manera escrupulosa”.

A continuación, lamentó la difusión de “rumorología” y “fake news” relacionadas con supuestas irregularidades en la financiación del partido. Según explicó, muchas informaciones publicadas sobre el PSOE carecen de fundamento y forman parte de una estrategia de desgaste político.

Pese a ello, insistió en que no restará importancia a la investigación judicial. “Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando”, remarcó. Aun así, volvió a garantizar que el PSOE actuará “con contundencia” si aparecen nuevas evidencias sobre conductas irregulares.