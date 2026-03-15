Una fuerte tormenta comenzará a afectar a varias provincias de España desde el domingo 15 de marzo. Los modelos meteorológicos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipan lluvias intensas, viento fuerte y un ambiente más frío. La situación estará marcada por el paso de frentes atlánticos y aire frío, lo cual puede provocar precipitaciones abundantes y rachas intensas de viento. En algunos puntos también podrían aparecer granizo y nieve en zonas de montaña. Además, los expertos recomiendan seguir las zonas de alerta activas durante los próximos días. La llegada de una fuerte tormenta marcará el inicio de la nueva semana con un cambio de tiempo que comenzará a partir de este domingo 15. De acuerdo a AEMET, un frente frío traerá lluvias intensas al norte peninsular y podrían extenderse después hacia otras provincias del país. Las zonas del Cantábrico y los Pirineos serán las primeras afectadas, en donde se esperan acumulaciones importantes de agua y viento intenso. La alerta meteorológica también incluye fenómenos costeros. Por ejemplo, en áreas expuestas podrían registrarse ráfagas cercanas a 140 km/h. Por su parte, en montaña, la fuerte tormenta podría dejar nieve a cotas relativamente bajas, debido a la entrada de una masa de aire polar. Los modelos meteorológicos anticipan más inestabilidad tras esta fuerte tormenta, con una nueva borrasca que podría formarse al oeste de la península hacia el miércoles. Este sistema aumentaría la probabilidad de lluvias intensas y las precipitaciones podrían volver a afectar a varias provincias del país. Asimismo, los expertos señalan que la atmósfera seguirá muy activa. Si el escenario se confirma, la alerta podría prolongarse varios días y algunas zonas podrían acumular grandes cantidades de agua. A raíz de esto, podrían repetirse episodios de granizo o tormentas por la combinación de viento, lluvia y frío que mantendrá el ambiente inestable. Si bien el lunes y martes se esperan días de estabilidad, para el miércoles 18, nuevamente se esperan precipitaciones que comenzarán en la parte suroeste del país. De acuerdo al organismo, podrían durar hasta 72 horas seguidas: