España afrontará un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica en los próximos días por la llegada de una depresión aislada en niveles altos, conocida como DANA. El fenómeno atravesará la península de noroeste a sureste y generará lluvias, tormentas y nevadas que se extenderán durante aproximadamente tres jornadas. El cambio de tiempo llegará tras un fin de semana marcado por una atmósfera muy variable. Durante ese periodo ya se registraron precipitaciones intensas en el este y noreste, además de nevadas en zonas montañosas. La nueva depresión se formará a partir de una vaguada asociada al chorro polar, una configuración frecuente en la transición entre el invierno y la primavera. Durante las primeras horas del episodio, las precipitaciones comenzarán en el noroeste y avanzarán progresivamente hacia otras zonas del interior peninsular. Las lluvias alcanzarán la vertiente cantábrica, Castilla y León, Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, con chubascos que en algunos momentos podrían ir acompañados de tormentas e incluso granizo. El descenso térmico será otro de los efectos destacados del fenómeno. La presencia de aire muy frío en altura favorecerá que la cota de nieve descienda hasta los 800 o 1200 metros en zonas del oeste y del norte. En áreas de la Cordillera Cantábrica, el entorno de Sanabria y el Sistema Central se esperan acumulaciones de nieve que podrían resultar significativas. Las precipitaciones mantendrán un carácter irregular en varias regiones. En Cataluña y Baleares aún podrían aparecer algunos chubascos aislados vinculados a la DANA anterior, mientras el nuevo sistema atmosférico avanza hacia el interior de la península. El episodio de mayor intensidad se prevé durante la jornada del martes, cuando el centro de la depresión se sitúe entre Andalucía y el mar de Alborán. Las precipitaciones afectarán con especial intensidad al este de Andalucía, el entorno del Estrecho, la Región de Murcia, el este de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Algunos modelos meteorológicos apuntan a acumulados puntuales que podrían superar los 50 litros por metro cuadrado en determinadas zonas. La nieve también tendrá presencia en áreas montañosas del sureste. En sierras del entorno de Guadix-Baza y otras zonas elevadas se esperan acumulaciones que podrían superar los cinco centímetros, con avisos meteorológicos activados por este motivo. Para el miércoles, las lluvias continuarán en puntos del este peninsular, aunque con tendencia a debilitarse a medida que la DANA pierda intensidad. Las temperaturas iniciarán una ligera recuperación, aunque los modelos meteorológicos advierten que durante el mes podrían repetirse episodios similares de inestabilidad.