España afronta un nuevo episodio de inestabilidad meteorológica desde este domingo 8 de marzo. Las previsiones anticipan una fuerte tormenta persistente que podría extenderse durante varios días. Según la AEMET, varias provincias del país permanecerán bajo alerta por precipitaciones abundantes. La situación estará marcada por la llegada de frentes atlánticos y una atmósfera muy inestable. Este escenario favorecerá lluvias intensas, chubascos tormentosos y posibles episodios de granizo. También se esperan ráfagas de viento y acumulados importantes de agua en poco tiempo. El episodio de fuerte tormenta comenzará a intensificarse desde la madrugada del domingo. Durante la tarde, las nubes crecerán rápidamente y provocarán lluvias intensas en amplias zonas del territorio. Las primeras provincias del país afectadas serán las del Mediterráneo y el norte peninsular. Por su parte, Cataluña, Comunidad Valenciana y Cantabria podrían registrar acumulaciones importantes en pocas horas. También se esperan precipitaciones en áreas del interior. Castilla-La Mancha, Madrid y Aragón podrían recibir chubascos acompañados de granizo y ráfagas de viento. La evolución del sistema favorecerá que la fuerte tormenta avance hacia otras regiones. A partir del lunes, la inestabilidad alcanzará más provincias del país con precipitaciones persistentes. La AEMET mantiene varios niveles de alerta por el episodio de fuerte tormenta que comenzará el 8 de marzo. Los avisos se deben al riesgo de lluvias intensas y tormentas localmente fuertes. Actualmente, hay avisos activos en diversas provincias del país del norte y del Mediterráneo. Entre ellas destacan Girona, Tarragona, Castellón y Asturias. Los expertos advierten que estas precipitaciones pueden venir acompañadas de granizo. También podrían registrarse ráfagas de viento intensas en zonas costeras y de montaña. El organismo meteorológico señala que la fuerte tormenta podría generar acumulados relevantes. En algunos puntos, la cantidad de lluvia superará los valores habituales del mes. En Cataluña y la Comunidad Valenciana, la fuerte tormenta dejará lluvias intensas durante gran parte del domingo. Varias provincias del país del litoral mediterráneo estarán bajo alerta. En el norte, Cantabria y Asturias también registrarán precipitaciones persistentes. Las nubes bajas y las borrascas favorecerán chubascos frecuentes. En el centro peninsular, comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha tendrán cielos muy nubosos. La fuerte tormenta llegará en forma de tormentas dispersas y posibles granizadas. En Andalucía y el suroeste, las precipitaciones serán más irregulares. Sin embargo, el avance de la fuerte tormenta podría activar nuevas alertas meteorológicas durante la semana. Las previsiones apuntan a que este episodio podría prolongarse hasta cinco días. Si se confirma, la fuerte tormenta marcará el tiempo en gran parte de las provincias del país con lluvias intensas y ambiente inestable.