La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se verá afectado por un frente que recorrerá la Península y Baleares, trayendo cielos nubosos y precipitaciones en la mitad norte y Baleares. Se esperan acumulados significativos en Asturias, Cantabria y el nordeste de Cataluña, con nevadas en montañas del norte y una cota que variará a lo largo del día. Las temperaturas máximas descenderán notablemente en la Península y Baleares, con mínimas que bajarán ligeramente en el nordeste. En Canarias, se prevén ligeros descensos de las máximas. Habrá viento intenso de componente noroeste, con rachas muy fuertes en diversas regiones, incluyendo el Estrecho y Pirineos. Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 7 y 13 grados, probabilidad de nieblas en la Sierra y vientos moderados del noroeste. Cielos nubosos con lluvias ocasionales en el este y sierras Béticas. Temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 4 grados, con un descenso generalizado en el interior y ascenso en el valle del Guadalquivir y litoral atlántico. Vientos flojos a moderados del norte y poniente fuerte en el litoral mediterráneo. El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso por la mañana, mejorando a poco nuboso al final del día. Se esperan precipitaciones localmente fuertes, con tormentas y granizo en la mitad oriental y nevadas significativas en la cara norte del Pirineo. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 17 grados y un mínimo de 0 grados, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado del norte y noroeste, con rachas muy fuertes en algunas áreas. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso, especialmente en los sistemas montañosos, donde se esperan precipitaciones durante la primera mitad del día. La cota de nieve descenderá a 600-800 m, con acumulación significativa en el Pirineo. Las temperaturas descenderán, alcanzando un máximo de 14 grados y un mínimo de 2 grados, con heladas débiles en las montañas. Habrá viento moderado del noroeste, con rachas fuertes en el sureste y en altitudes elevadas. El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con brumas y nieblas persistentes, especialmente en la Cordillera. Se esperan lluvias débiles y chubascos, más intensos en Picos de Europa, con una cota de nieve entre 900 y 1100 metros. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 5 grados, con un descenso notable en el tercio oeste y heladas débiles en zonas altas. El viento será moderado del oeste y noroeste en el litoral. Cielo cubierto con lluvias y chubascos desde la mañana, ocasionalmente fuertes y con posibilidad de tormenta y granizo pequeño. La cota de nieve descenderá a 1000 metros por la tarde. Las temperaturas diurnas bajarán, alcanzando un máximo de 16 grados y una mínima de 2 grados al final del día. Viento moderado del suroeste, girando a norte con intervalos de fuerte por la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, se espera un día poco nuboso con intervalos de madrugada. En el norte y nordeste de las islas montañosas, habrá intervalos nubosos y baja probabilidad de lluvias débiles. Se prevé calima ligera en cumbres y vertientes sur, que remitirá por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 13 grados de mínima y 21 grados de máxima, con viento moderado a fuerte del noreste y rachas muy fuertes en algunas vertientes. Cielo nuboso por la mañana y poco nuboso por la tarde en la Comunidad Valenciana, con temperaturas entre 4 y 19 grados, probabilidad de precipitaciones débiles y un descenso notable de la cota de nieve. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones frecuentes y débiles, especialmente en el tercio este y el Sistema Central, mientras que la cota de nieve descenderá a 800 metros en el norte y este. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 15 grados, con un notable descenso en las máximas y heladas moderadas en zonas de montaña. Además, se prevén brumas y bancos de niebla en áreas montañosas y viento del norte con intervalos fuertes en estas zonas. El clima se presentará con cielos nubosos y claros esporádicos en la mitad sur al final de la tarde. Habrá probabilidad de nieblas dispersas, especialmente en zonas de montaña y se esperan precipitaciones débiles en la mitad oriental, que podrían extenderse a otras áreas. La cota de nieve descenderá entre 1800 y 1300 metros en la Ibérica, con temperaturas mínimas alrededor de 0 grados y máximas de 15 grados. Se prevén heladas débiles en cumbres y vientos flojos del oeste, que aumentarán a moderados con rachas fuertes en zonas altas. Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos de poniente moderados. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos, temperaturas entre 13 y 18 grados y vientos de poniente moderados a fuertes. Nuboso y cubierto, con brumas y bancos de niebla en zonas altas, se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en Vizcaya y Guipúzcoa, con temperaturas máximas de 12 grados y mínimas de 3 grados. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso, con chubascos y temperaturas que oscilarán entre 0 y 8 grados, destacando heladas débiles en el Pirineo. El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 6 y 10 grados y heladas en zonas de montaña.