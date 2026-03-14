Un frente frío acompañado de una masa de aire polar provocará este sábado un cambio brusco del tiempo en buena parte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) anticipa cielos cubiertos, lluvias generalizadas y un descenso marcado de las temperaturas, con especial impacto en la mitad norte de la península y en Baleares. El episodio meteorológico también dejará nevadas en zonas montañosas y rachas intensas de viento en varios puntos del país, lo que podría complicar la circulación en áreas de montaña y provocar un ambiente plenamente invernal durante el fin de semana. Durante la jornada, las precipitaciones se concentrarán especialmente en Asturias, Cantabria, el nordeste de Cataluña y Baleares, donde podrán registrarse tormentas puntuales y episodios de granizo. Al mismo tiempo, la entrada de aire frío provocará una caída notable de las temperaturas máximas en buena parte del territorio. Las previsiones señalan que el norte peninsular será la zona más afectada por el paso del frente. En comunidades como Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco se esperan cielos cubiertos y lluvias persistentes durante gran parte del día, con acumulaciones más importantes en áreas montañosas. En Castilla y León, Navarra y La Rioja también se registrarán precipitaciones frecuentes, mientras las temperaturas descenderán de forma notable. En estas regiones se prevén heladas en zonas de montaña y una cota de nieve que bajará progresivamente hasta situarse cerca de los 800 metros en algunos puntos. Por su parte, Aragón y Cataluña podrían experimentar nevadas significativas en el Pirineo. La cota de nieve descenderá con rapidez a lo largo del día y podría situarse entre los 600 y 800 metros al final de la jornada, lo que favorecerá la acumulación de nieve nueva en zonas de alta montaña. En el centro peninsular, comunidades como Madrid y Castilla-La Mancha tendrán cielos nubosos y un ambiente más frío, con precipitaciones débiles concentradas principalmente en áreas de montaña. Las temperaturas máximas descenderán de forma notable, especialmente en la sierra. En el este y el sureste, incluyendo la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, se esperan intervalos nubosos y algunas lluvias débiles, mientras las temperaturas seguirán una tendencia a la baja a lo largo del día. Baleares registrará una de las situaciones más inestables del fin de semana, con lluvias, chubascos y descenso térmico. En Canarias, en cambio, el tiempo será más estable, aunque se mantendrán intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y no se descarta alguna llovizna aislada.