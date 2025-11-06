Lidl ha presentado en España un electrodoméstico versátil y práctico que promete revolucionar las comidas en casa. Se trata de la Plancha de sobremesa 2 en 1, un producto pensado para quienes disfrutan de cocinar y compartir en la mesa.

Con un diseño innovador y un sistema doble de cocción, permite asar carnes o verduras a la plancha mientras se preparan caldos o sopas de manera simultánea.

Este lanzamiento, perteneciente a la línea Silvercrest, destaca por su potencia, su facilidad de limpieza y su excelente relación calidad-precio.

Además, está equipado con materiales de primera calidad y funciones que aseguran una cocción precisa y segura.

¿Cómo funciona la Plancha de sobremesa 2 en 1 de Lidl?

La Plancha de sobremesa 2 en 1 combina una superficie de plancha abombada con un recipiente para caldo que aprovecha el jugo y el aroma del asado para potenciar el sabor del plato.

Gracias a su regulación continua de la temperatura mediante un mando giratorio, el usuario puede ajustar el calor según el tipo de preparación.

Su funcionamiento es simple: basta con conectarla a la red eléctrica, encenderla y controlar la temperatura con el mando. Además, incluye indicadores luminosos que muestran cuándo está en modo operativo y cuándo alcanza la temperatura ideal.

¿Cómo es el producto?

Funciones

Diseño doble función: permite asar y cocer al mismo tiempo.

Canal de jugo integrado: traslada el sabor del asado al caldo.

Indicadores luminosos dobles: rojo (modo operativo) y verde (temperatura alcanzada).

Características

Revestimiento antiadherente ILAG de alta calidad , que facilita la limpieza y evita que los alimentos se peguen.

Resistencia de acero inoxidable para una mayor durabilidad.

Protección contra sobrecalentamiento y pies antideslizantes de silicona para un uso seguro.

Fácil mantenimiento: la plancha y el recipiente pueden lavarse en lavavajillas.

Datos técnicos

Potencia: 1800 W.

Medidas aproximadas: 43 x 35 x 11 cm.

Peso: 1,9 kg.

Materiales: aluminio fundido a presión, PF y silicona.

¿Cómo comprar la plancha de sobremesa 2 en 1?

La Plancha de sobremesa 2 en 1 Silvercrest tiene un precio de 44,99 euros en España y se puede comprar exclusivamente online a través de la página web de Lidl. No está disponible en tiendas físicas.

Con su diseño práctico y su doble sistema de cocción, este electrodoméstico se presenta como una opción ideal para disfrutar de comidas caseras, saludables y llenas de sabor, especialmente en la temporada de frío.