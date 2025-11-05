Lidl ha vuelto a sorprender en España con un lanzamiento ideal para los amantes de los postres fríos. Se trata de la Heladera eléctrica 1 L 12 W Silvercrest, un pequeño electrodoméstico pensado para preparar helados y sorbetes caseros de manera rápida y sencilla.
Con solo 40 minutos de funcionamiento, es capaz de crear cremas heladas listas para servir, sin necesidad de complicados procesos o ingredientes especiales.
¿Cómo funciona la máquina para hacer helados de Lidl?
La máquina cuenta con un motor desmontable que permite un giro a derecha e izquierda para lograr una mezcla uniforme.
Además, incorpora una tapa con abertura, lo que facilita añadir ingredientes como frutas, chips de chocolate o frutos secos durante la preparación.
Características principales de la heladera Silvercrest
Datos técnicos
- Capacidad: aproximadamente 1,65 litros.
- Potencia: 12 W.
- Medidas: 20,3 x 23 x 24,1 cm.
- Peso: cerca de 2,36 kg.
- Tiempo de preparación: unos 40 minutos.
¿Qué incluye?
- Motor desmontable: con giro bidireccional.
- Tapa con abertura: para incorporar ingredientes sin detener el proceso.
- Modelos disponibles: menta y rojo.
- Incluye: seis recetas en el manual (una de ellas vegana).
- Materiales: carcasa de plástico y pies de silicona.
¿Cómo comprar la máquina para helados de Lidl?
El producto estrella de Lidl se ofrece actualmente con un 26% de descuento, por lo que su precio final es de 10,99 euros. La heladera no se encuentra disponible en tiendas físicas: solo puede adquirirse a través de la tienda online de Lidl, donde las unidades son limitadas debido a la alta demanda.
Gracias a su precio accesible y su facilidad de uso, esta heladera eléctrica promete convertirse en el aliado perfecto para disfrutar de postres fríos sin salir de casa.