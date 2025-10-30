Se despiden las sandwicheras | Este nuevo electrodoméstico de Lidl revoluciona las cocinas: prepara comidas fácil y rápido

Lidl ha lanzado un nuevo producto en España que promete simplificar la vida de quienes disfrutan cocinar sin complicaciones. Se trata de la sandwichera 3 en 1 Silvercrest, un dispositivo que combina tres funciones en un solo aparato: sandwichera, gofrera y parrilla.

Su diseño compacto y versátil permite preparar desde sándwiches calientes hasta gofres o carnes a la plancha en cuestión de minutos. Con un precio accesible y una potencia ideal para el uso diario, este nuevo electrodoméstico se posiciona como una alternativa práctica y moderna a las tradicionales sandwicheras.

Asimismo, su versatilidad y facilidad de limpieza lo convierten en una opción destacada dentro del catálogo de Lidl, especialmente para quienes buscan optimizar el espacio y el tiempo en la cocina.

¿Cómo funciona la nueva sandwichera de Lidl?

La sandwichera 750 W Silvercrest es un dispositivo 3 en 1 que permite intercambiar sus placas de cocción según la necesidad del momento. Incluye tres juegos de placas: una para sándwiches, otra para gofres y una para parrilla.

El funcionamiento es sencillo: solo hay que conectar el aparato a la red eléctrica, esperar a que el piloto luminoso verde indique que ha alcanzado la temperatura adecuada, y comenzar a cocinar.

Su asa bloqueable y patas antideslizantes aseguran una posición estable durante el uso, mientras que el recogecable integrado facilita su almacenamiento.

Sandwichera 3 en 1: características del producto

Todas sus placas están fabricadas en aluminio fundido a presión con revestimiento antiadherente ILAG, lo que garantiza una cocción uniforme y una limpieza sencilla. En ese sentido, sus características incluyen:

Elementos

Placas intercambiables aptas para lavavajillas

Revestimiento antiadherente ILAG de alta calidad

Indicadores luminosos verde y rojo

Asa bloqueable y patas antideslizantes

Recogecable en la base

Incluye manual con 7 recetas

Materiales: aluminio fundido a presión y acero EDS

Funciones

Potencia: 750 W

Tensión: 220-240 V~ 50/60 Hz

Medidas: 25 x 24 x 11 cm

Peso: 1,5 kg (sin placa)

¿Cómo comprar la sandwichera de Lidl?

La sandwichera Silvercrest está disponible a un precio de 24,99 euros. Sin embargo, Lidl ha confirmado que solo puede adquirirse online, ya que no se encuentra disponible en tiendas físicas.

Para comprarla, basta con acceder al sitio web oficial de Lidl España, buscar el modelo y realizar el pedido desde la plataforma. Con su triple función, materiales duraderos y diseño compacto, este producto se consolida como una de las novedades más completas y funcionales de la temporada.