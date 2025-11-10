Lidl ha ampliado su catálogo de cocina en España con un electrodoméstico que promete reemplazar las clásicas sandwicheras.

Se trata de la parrilla para paninis Silvercrest, un dispositivo potente, funcional y versátil que permite preparar desde paninis crujientes hasta carnes o verduras a la parrilla, todo con un solo aparato.

Con un diseño moderno y una carcasa de acero inoxidable, este modelo combina practicidad con eficiencia.

Su revestimiento antiadherente y el ajuste de contacto variable garantizan una cocción uniforme, mientras que su potencia de 2000 W acelera el proceso de preparación de los alimentos.

¿Cómo funciona la parrilla para paninis de Lidl?

La parrilla para paninis Silvercrest está diseñada para cocinar de forma rápida y saludable. Gracias a sus placas de aluminio fundido con revestimiento antiadherente ILAG, evita que los alimentos se peguen y facilita su limpieza.

Además, su bandeja recogejugos y el raspador de limpieza incluido permiten mantener el aparato impecable tras cada uso. Su sistema de contacto variable ajusta la altura de la placa superior, lo que la hace ideal tanto para paninis gruesos como para cortes de carne o vegetales.

Las luces indicadoras roja y verde muestran cuándo la parrilla está lista para usar, garantizando resultados perfectos en cada cocción.

Características principales

Potencia: 2000 W

Longitud del cable: aprox. 1 m

Material: acero inoxidable y aluminio fundido a presión

Revestimiento antiadherente ILAG: resistente a arañazos y fácil de limpiar

Uso versátil: ideal para paninis, carnes, verduras o pescados

Incluye: bandeja recogejugos, raspador de limpieza y 10 sugerencias de recetas

Diseño: carcasa con acabado en acero inoxidable

Indicadores luminosos: luz roja y verde de cocción

¿Cómo comprar la parrilla para paninis?

La parrilla para paninis de Lidl se encuentra disponible por 29,99 euros, una opción accesible considerando su potencia y calidad de materiales. Este producto solo puede comprarse online, ya que no está disponible en tiendas físicas.

Quienes busquen renovar su cocina con un electrodoméstico práctico y multifuncional pueden adquirirlo directamente a través del sitio web oficial de Lidl, en la sección de pequeños electrodomésticos.