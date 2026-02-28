El sector de las tiendas deportivas en España enfrenta un cambio histórico: Intersport, una de las cadenas más reconocidas y con mayor presencia en el país, se despide tras un proceso de liquidación judicial. Esta marca, sinónimo de equipamiento deportivo y ropa para aficionados y profesionales durante décadas, está en proceso para cerrar su operación en el territorio español, afectando a cerca de 120 tiendas que formaban parte de su red. Todo comenzó cuando Intersport España entró en concurso de acreedores en marzo de 2025, arrastrando una deuda significativa que oscilaba entre los 14 y más de 30 millones de euros acumulados entre sus sociedades (Intersport CCS, Intersport Retail One e Intersport SL). A pesar de presentar propuestas de convenio con quitas de hasta el 70% de la deuda y plazos de carencia extendidos (cuatro o diez años según la opción), los principales acreedores —bancos como Santander, BBVA y Sabadell, junto a proveedores clave como Nike, Adidas y Puma— no respaldaron ninguna de las alternativas. Ninguna alcanzó el 66% del pasivo necesario para aprobarse antes del plazo límite en septiembre de 2024. Ante este fracaso, el Juzgado de lo Mercantil n.º 3 de Barcelona, a cargo de la magistrada Berta Pellicer, ordenó la liquidación el 30 de julio de 2025. El objetivo es vender los activos disponibles para que los acreedores puedan recuperar parte de lo adeudado. Ahora, la administración concursal (RCD Legal) está gestionando el proceso, priorizando la conservación de empleo y unidades productivas durante la fase de liquidación. De las aproximadamente 120 tiendas de Intersport en España, solo 30 eran propias (14 en la península ibérica y 16 en islas), mientras que el resto operaban bajo régimen de franquicia. Aunque inicialmente muchas continuaron abiertas bajo supervisión concursal, el proceso derivó en cierres progresivos y liquidación de existencias en varias regiones, como Galicia, Asturias y otras zonas, con ofertas agresivas que atrajeron a numerosos clientes. Este desenlace representa el adiós definitivo a una histórica enseña en el retail deportivo español. Mientras tanto, su gran rival, Decathlon, se posiciona como principal beneficiario. Justamente, la compañía francesa ultima la adquisición de activos de Intersport CCS, lo cual ya se notificó a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a finales de 2025 y está pendiente de aprobación regulatoria. De concretarse, integraría buena parte de esa red de cerca de 120 establecimientos a sus 176 tiendas actuales, reforzando su liderazgo absoluto en capilaridad geográfica y cuota de mercado.