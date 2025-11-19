Se despide el reloj inteligente: este nuevo Smartwatch de Decathlon mide el ritmo cardíaco y la calidad de sueño. (Fuente: archivo).

En plena temporada de Black Friday, Decathlon ha sorprendido en España con uno de los lanzamientos más buscados por quienes practican deporte o quieren mejorar su bienestar diario. Se trata del nuevo smartwatch multideporte LEOTEC NOA, un modelo económico con pantalla AMOLED que suma funciones avanzadas para el seguimiento de la salud y la actividad física.

Con un descuento del 11% respecto a su precio original, este dispositivo se posiciona como una alternativa accesible frente a los relojes inteligentes tradicionales. Su combinación de diseño ligero, buena autonomía y un amplio abanico de herramientas hace que sea una opción ideal para deportistas, usuarios principiantes y quienes buscan un smartwatch completo sin gastar de más.

¿Cómo funciona el Smartwatch LEOTEC NOA?

El LEOTEC NOA es un reloj inteligente multideporte equipado con un panel AMOLED de 1,74 pulgadas que ofrece gran visibilidad y buena calidad de imagen. Su funcionamiento se centra en recopilar datos biométricos en tiempo real, como el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre o la calidad del sueño, y enviarlos al teléfono para su análisis.

A través de sus sensores integrados y modos deportivos, permite monitorear entrenamientos, registrar distancias, contar calorías y recibir alertas útiles como el recordatorio para beber agua o el aviso antisedentarismo. Además, es compatible con Android 5.0 y iOS 9.0 en adelante, y utiliza el GPS del smartphone para el seguimiento de rutas.

Características del modelo

Pantalla y diseño

Pantalla AMOLED de 1,74’’

Caja metálica ligera y resistente

Peso: 52 g

Diámetro: 42 mm

Lente de plástico

Pulsómetro integrado

Funciones de salud

Medición de ritmo cardíaco 24 horas

Medición de oxígeno en sangre

Control de calidad y cantidad de sueño

Contador de calorías, distancia y pasos

Monitor antisedentarismo

Modo deporte

Modo MultiSports con más de 100 deportes

Selección de actividad y registro de desempeño

Funciones extra

Alarmas

Cronómetro

Linterna

Modo no molestar

Personalización del fondo de pantalla

Control remoto de cámara

Control de música

Información del tiempo

Ajuste de brillo

Recordatorio para beber agua

Función de localizar el teléfono

Especificaciones técnicas

Impermeable

GPS vía smartphone

Autonomía en uso diario: hasta 6 días

Tipo de alimentación: batería

Ancho de la correa: 22 mm

¿Cómo comprar el Smartwatch LEOTEC NOA?

El smartwatch LEOTEC NOA está disponible en Decathlon de España por 39,99 euros, con un 11% de descuento respecto a su precio original de 44,99 euros.

Opciones de compra

Entrega a domicilio : llega en aproximadamente 3 días laborables.

Recoger en tienda: opción de recogida cercana con disponibilidad en solo 2 días.

Este modelo ya figura entre los más buscados del Black Friday por su relación calidad-precio, convirtiéndose en una opción atractiva para regalar o renovar el reloj inteligente sin gastar demasiado.