En esta noticia
La llegada de los días fríos encuentra en Lidl España una solución práctica y económica: una manta eléctrica de la marca Sensiplast que combina tecnología, confort y seguridad. Este nuevo producto promete brindar calor constante en pocos minutos, ideal para descansar o trabajar sin pasar frío.
Fabricada con vellón suave y materiales certificados, la manta ofrece una experiencia cómoda y segura, adaptándose a las necesidades de cada usuario gracias a sus seis niveles de temperatura y su apagado automático programable.
¿Cómo funciona la manta eléctrica?
La manta eléctrica Sensiplast SWUB 85 D3 está diseñada para ofrecer calor inmediato y uniforme durante el descanso. Gracias a su función de calentamiento rápido y su zona de pies reforzada, garantiza una temperatura confortable incluso en los días más fríos.
Además, su sistema de seguridad electrónico y su apagado automático tras varias horas de uso aseguran una experiencia segura y eficiente.
Certificación OEKO-TEX STANDARD 100
Este sello OEKO-TEX STANDARD 100 es una certificación internacional que avala que el textil ha sido probado frente a más de 300 sustancias potencialmente dañinas para la salud.
De esta forma, el producto cumple con altos estándares de calidad y seguridad, lo que lo convierte en una opción confiable para el uso diario.
Características del modelo
Estas son las especificaciones más destacadas del producto:
- Seis niveles de temperatura ajustables.
- Calentamiento rápido y zona de pies extra cálida.
- Suave tejido de vellón, lavable a máquina a 30 °C.
- Sistema de seguridad electrónico con reducción automática de calor.
- Apagado automático configurable (1, 3, 6 o 12 horas).
- Potencia: entre 55 y 65 W.
- Medidas aproximadas: 150 x 80 cm.
- Cable extralargo de 2,8 metros.
¿Cómo comprar la manta eléctrica?
La manta eléctrica Sensiplast tiene un precio de 18,99 euros y puede adquirirse exclusivamente online a través de la tienda digital de Lidl. No está disponible en locales físicos, y su disponibilidad depende del stock vigente.
El envío se realiza a domicilio, con opciones de entrega rápida según la región, lo que permite recibir el producto directamente en el hogar y disfrutar del confort térmico durante toda la temporada invernal.