La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha introducido un cambio total en su calendario escolar 2025/2026. El cambio no es un simple matiz. La Orden 87/2025, de 4 de junio, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, evita cualquier referencia a las festividades tradicionales.

En la nueva versión desaparecen por completo las palabras Navidad y Semana Santa, sustituidas por un aséptico “descanso de trimestre”. Esta decisión, aplicada bajo el Gobierno socialista de Emiliano García-Page, ha generado desconcierto entre familias y docentes.

El calendario gráfico difundido por la Consejería de Educación tampoco menciona en ninguna línea los términos “Navidad” o “Semana Santa”.

Las comunidades educativas de las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo, sostienen que estas denominaciones forman parte del calendario civil español. Su modificación sin explicación añade dudas en la comunicación oficial hacia las familias.

Qué muestra el calendario escolar: vacaciones sin nombre propio

El documento oficial presenta un bloque de descanso en diciembre, pero no utiliza el término Navidad. El diseño publicado por Educación etiqueta el periodo entre el 22 de diciembre y el 6 de enero como “Descanso primer trimestre” . No aparece la palabra Navidad en ningún punto.

La situación se repite en primavera. Las vacaciones del 30 de marzo al 6 de abril de 2026 se resumen como “Descanso segundo trimestre” . La referencia tradicional a Semana Santa desaparece.

La orden oficial confirma este enfoque. El texto señala que “el descanso escolar entre el primer y el segundo trimestre comprenderá desde el 22/12/2025 hasta el 06/01/2026″. El documento mantiene el mismo criterio para el periodo del segundo al tercer trimestre. El silencio terminológico es absoluto.

Una denominación que genera incoherencias y dudas

El nuevo sistema produce confusión, ya que no coincide con la estructura real del curso. El llamado “primer trimestre” se interrumpe tras casi cuatro meses de actividad. El “segundo trimestre” se detiene en pleno avance del curso.

Las familias detectan una numeración que no refleja la dinámica académica. Muchos padres se preguntan si el objetivo del calendario es informar o maquillar los periodos festivos.

La Consejería mantiene festivos laborales, el Día de la Enseñanza, los días de libre disposición y el 7 de enero como festivo. Sin embargo, evita nombrar el origen cultural que da sentido a estos descansos.

La decisión no incluye argumentos pedagógicos. No explica por qué se elimina una nomenclatura consolidada durante décadas. No menciona si responde a razones educativas o políticas.

Qué revela la orden oficial y por qué preocupa a familias y centros

La Junta redefine dos periodos clave del calendario civil español. Las vacaciones de Navidad pasan a denominarse “Descanso primer trimestre”, aunque se desarrollan entre el cuarto y quinto mes lectivo. Según el Heraldo del Henares, esto implica que “debería llamarse ‘descanso segundo trimestre‘ y no primero como figura en el calendario”.

La misma incoherencia aparece en las vacaciones de Semana Santa. El calendario marca este periodo como “segundo trimestre”, pero se disfruta “entre el 30 de marzo y el 6 de abril de 2026″, dentro del séptimo y octavo mes del curso. Esto corresponde al tercer trimestre, no al segundo.

Fuente: Pixabay Fuente: Pixabay

La falta de alineación entre denominación y fechas reales incrementa la confusión. La estructura oficial pierde claridad, una función esencial en un documento destinado a orientar a familias y centros.