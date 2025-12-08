Desde la Dirección General de Tributos, órgano del Ministerio de Hacienda, se ha aclarado una inquietud frecuente entre los progenitores: añadir a sus hijos como cotitulares en la cuenta bancaria no se considera una donación a efectos fiscales.

Esta aclaración es fundamental en familias donde los padres, por motivos de edad o salud, desean que sus hijos puedan gestionar saldo o realizar pagos sin que ello afecte a sus obligaciones tributarias.

Según indica el organismo, esto se considera una autorización para operar o acceder a los fondos, sin que ello implique que el dinero sea considerado como propiedad de los cotitulares. La Dirección General de Tributos asegura que, a pesar de la existencia de varios titulares, la propiedad real del dinero sigue siendo de quien lo ingresó.

Ventajas y responsabilidades de ser cotitular en una cuenta en una cuenta bancaria

La resolución, fechada el 8 de abril de 2025, establece de manera inequívoca que la cotitularidad n o altera la titularidad real ni genera copropiedad sobre el saldo de la cuenta . Esta cuenta se considera como un contrato entre el titular original y la entidad bancaria; la inclusión de otra persona solo confiere derechos operativos, sin implicar derechos de propiedad.

Esto implica que, aunque un hijo figure como cotitular, no es propietario del dinero, sino que tiene la capacidad de utilizarlo, siempre que sea el titular original quien lo autorice. Además, es fundamental destacar que no se requiere declarar nada al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Consecuencias del fallecimiento del titular de la cuenta

Otro aspecto fundamental que ha sido aclarado por Hacienda es la situación de los fondos en caso de fallecimiento del titular original. En tal circunstancia, el dinero no pasa directamente al cotitular, sino que forma parte de la herencia y se distribuye conforme a lo establecido en el testamento o, en su defecto, según lo dictado por la ley en caso de ausencia de testamento.

Por lo tanto, un hijo no adquiere automáticamente el dinero, a pesar de figurar como cotitular. Debe esperar, al menos, hasta que se aplique la ley de sucesión pertinente. Es esencial que los herederos comprendan este proceso para evitar malentendidos en la gestión de la herencia.

Cuándo se considera una donación

Aunque la normativa busca aclarar posibles malentendidos, existen circunstancias en las que podría interpretarse como una donación encubierta. Si se comprueba que el otro titular utiliza el dinero para su beneficio personal y no lo devuelve, Hacienda podría considerarlo una transmisión gratuita con consecuencias fiscales.

Por ejemplo, si el hijo incurre en gastos significativos con fondos que los padres han depositado sin documentación que respalde un préstamo, Hacienda podría imponer multas del 50% al 150% del monto no declarado, además del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.