Tras su llegada a Williams hace un año, Carlos Sainz dejará la Fórmula 1 próximamente y la noticia generó conmoción entre los fanáticos españoles. De esta manera, correrá el próximo Gran Premio de Japón que se disputará el domingo 29 de marzo. No se trata de una salida definitiva, sino que es temporal ante las medidas tomadas por la Federación Internacional del Automóvil (FIA). Y es que se suspendieron las fechas que iban a tener lugar en Baréin y Arabia Saudita ante la guerra en Medio Oriente. Después de firmar contrato con la escudería británica, el madrileño confirmó que estará dentro de este equipo hasta por lo menos finalizar el 2026, con un año adicional opcional después de esta temporada. Sainz no dejará la F1 definitivamente, solo estará ausente durante el mes de abril de 2026, debido a las cancelaciones de la FIA. Es decir, también afectará a los demás 19 pilotos de otras escuderías que componen la parrilla actual. La decisión de que Carlos Sainz se aleje de la máxima categoría de automovilismo no es propia, sino que es extradeportiva. Justamente, en las últimas semanas, Irán bombardeó bases militares de Estados Unidos que se encuentran en Baréin y Arabia Saudita. Por tal motivo, se volvió inviable continuar con el calendario normal de la competencia. “El Gran Premio de Baréin y Arabia Saudita no tendrá lugar en abril debido a la situación actual en Medio Oriente, junto a las rondas de F2, F3 y F1 Academy”, informó el organismo. En ese sentido, también remarcó que “pese a haber considerado otras opciones, no habrá reemplazos para las pruebas canceladas en abril”. Por ende, la competencia se reducirá, pasando de 24 a 22 carreras en todo el año. Tanto Sainz como los demás pilotos tienen por delante el Gran Premio de Japón, el cual se disputará el 26 de marzo próximo. De acuerdo con medios especializados, se trata de un trazado técnico y rápido de 5,8 kilómetros, con un diseño en forma de “8″, que destaca por cambios de elevación, alta exigencia física y desgaste de neumáticos. Actualmente, Mercedes Benz domina la clasificación: George Russell es quien está arriba con 51 puntos tras una victoria en Australia. Sin embargo, Andrea Kimi Antonelli lo sigue de cerca con 47 después de quedarse con el primer puesto en China. Posteriormente, el mes de abril no tendrá acción debido a las cancelaciones de la FIA. De esta forma, los fanáticos deberán esperar hasta el 1 de mayo, fecha en la que se correrá el GP de Miami, con carrera sprint incluida.