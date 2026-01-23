Al tiempo que Alpine presentó el monoplaza con el que competirán Pierre Gasly y Franco Colapinto en la temporada 2026 de Fórmula 1, Indra anunció un acuerdo de colaboración con el equipo francés para reforza r la apuesta de ambas organizaciones por la innovación tecnológica, la inteligencia avanzada y la excelencia operativa en el marco del Campeonato del Mundo que comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

ABU DHABI (United Arab Emirates), 05/12/2025.- Alpine driver Franco Colapinto of Argentina steers his car out of the pitlane during a practice session for the Formula One Abu Dhabi Grand Prix, in Abu Dhabi, United Arab Emirates, 05 December 2025. The 2025 Formula One Abu Dhabi Grand Prix will be held at the Yas Marina Circuit racetrack on 07 December. (Fórmula Uno, Emiratos Árabes Unidos) EFE/EPA/ALI HAIDER Fuente: EPA ALI HAIDER

La multinacional líder en tecnología y defensa explicó que el acuerdo contempla la incorporación de IndraMind, la plataforma soberana de inteligencia artificial de Indra, al ecosistema operativo del equipo, permitiendo su despliegue y validación en uno de los entornos tecnológicos más complejos y exigentes del mundo como es la Fórmula 1, especialmente de cara al nuevo ciclo normativo que comenzará en la temporada 2026.

Esta integración hará posible analizar y correlacionar en tiempo real los ingentes volúmenes de datos que se generan cada fin de semana de competición, optimizar la toma de decisiones estratégicas y anticipar escenarios críticos.

Así, y gracias a su arquitectura modular, interoperable y preparada para operar en cualquier nube o entorno extremo, IndraMind aporta capacidad predictiva avanzada, eficiencia operacional y superioridad cognitiva a la competición.

José Vicente de los Mozos, CEO de Indra Group, señaló: “En Indra Group queremos contribuir de forma activa al desarrollo de las tecnologías que marcan el futuro, fortaleciendo la proyección global de la compañía y reforzando nuestra vocación innovadora. Esta colaboración demuestra además cómo la unión entre sectores tecnológicos, industriales y deportivos puede multiplicar el impacto de iniciativas estratégicas para nuestro país como el Gran Premio y proyectar la Marca España internacionalmente”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Indra Group como socio oficial de BWT Alpine Formula One Team. El compromiso de Indra Group con la excelencia tecnológica, la innovación y la inteligencia avanzada encaja perfectamente con nuestras aspiraciones como equipo de competición”. Flavio Briatore, asesor ejecutivo del equipo BWT Alpine de Fórmula 1

“Nuestra colaboración permitirá implementar IndraMind e integrar su plataforma de inteligencia en nuestros ecosistemas de ingeniería. Esto contribuirá a optimizar aún más nuestras operaciones en pista y nos permitirá desarrollar avances tecnológicos innovadores en un momento en el que la Fórmula 1 entra en una nueva era tecnológica” concluye Briatore.

La colaboración permitirá a Indra Group mostrar ante un escenario global, como es de la Fórmula 1, la tecnología desarrollada en España, demostrando su aplicabilidad a operaciones de gran complejidad y su capacidad para generar ventajas competitivas reales.

Con ello, Indra Group afianza su posicionamiento internacional en inteligencia avanzada, protección integral y tecnologías estratégicas capaces de operar en los entornos más sofisticados del mundo.