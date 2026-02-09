La cuarta reunión en el Ministerio de Transportes de España entre representantes del departamento y los sindicatos mayoritarios en el sector (CCOO, UGT y el de maquinistas Semaf) ha comenzado en torno a las 11:00. De ese modo, el encuentro se está llevando a cabo en pleno desarrollo de la primera jornada de huelga convocada en todo el sector en demanda de mayores medios y de medidas adicionales de seguridad. Por parte del ministerio están en la reunión representantes de la subsecretaría y la secretaria general de transporte, según fuentes del departamento. El ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha estado en todas las reuniones anteriores, no está en esta ocasión porque está de vuelta desde Arabia Saudí después de firmar este fin de semana la prórroga del contrato de mantenimiento por parte de Renfe del AVE entre Medina y La Meca, comunicó EFE. Dirigentes de los tres sindicatos han explicado a los medios a la entrada de la reunión que el fin de semana ha habido contactos “técnicos” y que se han producido avances, que no han concretado. Las negociaciones entre Transportes y los sindicatos mayoritarios continúan esta mañana después de que no se haya alcanzado un acuerdo desde el pasado miércoles en que comenzaron las conversaciones, por lo que, de momento, la huelga, que empezó a las 00:00 horas y está convocada también para mañana y pasado, se mantiene. La movilización está convocada, además de por los mayoritarios, por CGT, Sindicato Ferroviario (SF), Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF) y Alferro, que no están en las negociaciones, para exigir un cambio de modelo ferroviario. Asimismo, está llamado a la protesta todo el personal del sector, desde la operación hasta el mantenimiento, la circulación, la atención a bordo y el resto de actividades que sostienen el servicio público y se extiende, además de a los tres operadores de viajeros, a los servicios de a bordo y al transporte de mercancías.