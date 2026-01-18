Se aproxima una fuerte tormenta al país: estas son las zonas afectadas por las intensas lluvias. (Fuente: Archivo).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de España prevé para este domingo, precipitaciones fuertes y persistentes en la zona del Estrecho, Baleares y Cataluña, con nevadas en amplias zonas que serán significativas en áreas de montaña pero que también podrán darse en zonas llanas de la meseta norte.

Según comunicó EFE, Se prevén nevadas con acumulados significativos en Pirineos, en el sistema Central, cordillera Cantábrica y en menor medida, en la Ibérica norte.

El aislamiento de una masa de aire frío sobre la península y Baleares dejará cielos muy nubosos con precipitaciones en el norte y nordeste peninsular, Baleares, litoral mediterráneo, Andalucía y Alborán.

Serán más fuertes y persistentes en la mitad nordeste, sin descartar acumulados significativos en Cataluña. También se esperan fuertes en menor medida en el área del Estrecho.

Caída de nieve y cielos nubosos en estas zonas

En los principales sistemas montañosos se esperan nevadas con cotas desde los 1400-1600m en Pirineos, donde se darán los mayores acumulados. En el resto, la cota se situará en torno a 700-1100m, y se esperan acumulados solo de forma puntual, mientras que en general serán débiles, sin descartarse que se den en zonas llanas de la meseta norte.

En Canarias, se esperan cielos nubosos o muy nubosos con precipitaciones que pueden ser moderadas y persistentes en el norte-nordeste de las islas montañosas. Se esperan algunas brumas y bancos de niebla en los sistemas montañosos, sobre todo del norte y oeste, y nieblas matinales en las zonas bajas de la meseta, valles atlánticos y Galicia.

¿Cómo estará la temperatura en el país?

Las temperaturas máximas estarán en descenso en zonas puntuales de la meseta norte, bajo Ebro y el litoral sureste, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros.

Por otro lado, las temperaturas mínimas, estarán en ligero descenso en la mitad sur, Pirineos y Baleares, y en ascenso en puntos del Cantábrico.

En cuanto al viento del norte, en general en la Península, será moderado en los litorales y flojo en el interior. En las islas Baleares será moderado de componente sur rolando y amainando a este flojo, mientras que en Alborán soplará un poniente con momentos de variable en horas centrales para rolar a levante. En Canarias, habrá viento del noroeste rolando a nordeste moderado con intervalos de fuerte y rachas muy fuertes.

¿Cuáles son las zonas afectadas por la lluvia?

Zonas con lluvias fuertes o persistentes

Cataluña : lluvias generalizadas, localmente fuertes y persistentes, especialmente en el Ampurdán, con posibilidad de tormentas.

Baleares : chubascos que pueden ser localmente fuertes, con tormenta y granizo pequeño, sobre todo en Menorca.

Andalucía (área del Estrecho) : chubascos intensos y persistentes durante la primera mitad del día, con carácter tormentoso.

Canarias (islas de mayor relieve) : precipitaciones moderadas y persistentes en las medianías del norte, especialmente en las islas centrales.

Aragón (mitad norte): precipitaciones localmente persistentes, con acumulaciones de nieve significativas en el Pirineo oriental.

