Se despide la freidora de aire | Este nuevo electrodoméstico de Lidl prepara comidas de 9 maneras distintas.

Lidl promete transformar la manera de cocinar en casa con su nuevo lanzamiento. La cadena alemana ha presentado en España la freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest, un electrodoméstico multifunción que combina lo mejor de una freidora, una parrilla y un deshidratador en un solo dispositivo compacto y de alta potencia.

Su diseño moderno, su tecnología de cocción saludable y su versatilidad la convierten en una alternativa ideal para quienes buscan comer de forma práctica y equilibrada.

Con este modelo, es posible preparar desde papas fritas crujientes hasta carnes asadas, panes tostados o frutas deshidratadas, todo con resultados profesionales y sin necesidad de añadir aceite.

¿Cómo es la freidora 9 en 1 de Lidl y para qué sirve?

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest es un dispositivo multifunción con 1800 W de potencia y una capacidad interior de 12 litros, diseñado para cocinar sin grasa adicional.

Permite freír, hornear, asar, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar alimentos, todo desde una pantalla táctil intuitiva con 10 programas automáticos.

Además, incluye una gran ventana panorámica XL que facilita el control visual de la cocción sin necesidad de abrir el aparato. Su tecnología de aire caliente distribuye el calor de manera uniforme, garantizando una textura crujiente por fuera y tierna por dentro, ideal para recetas caseras con un acabado profesional.

Esta nueva freidora de aire prepara comidas de 9 maneras distintas.

¿Cuáles son las características del producto?

Entre sus especificaciones más destacadas, se encuentran:

Potencia: 1800 W

1800 W Capacidad interior: 12 litros

12 litros Temperatura ajustable: de 40 °C a 200 °C

de 40 °C a 200 °C Temporizador: de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas

de 1 a 60 minutos / deshidratador de 1 a 24 horas Pantalla táctil con 10 programas preestablecidos

con 10 programas preestablecidos Ventana panorámica XL para controlar la cocción

para controlar la cocción Modos de cocción: freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar

freír, asar, hornear, gratinar, tostar, recalentar, cocinar al vapor y deshidratar Accesorios aptos para lavavajillas

Medidas: aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm

aprox. 32,5 x 35,4 x 38,5 cm Longitud del cable: 100 cm

Accesorios incluidos:

3 bandejas para hornear y deshidratar (rejillas)

1 bandeja continua

1 rotisserie para pollo

1 cesta giratoria redonda

1 set de kebab (para 8 pinchos)

1 asa de extracción

Incluye libro con 20 recetas exclusivas

Gracias a esta amplia variedad de funciones, el aparato sustituye varios electrodomésticos y ayuda a optimizar el espacio en la cocina.

Esta freidora de aire prepara comidas de 9 maneras distintas.

¿Cómo comprar la freidora 9 en 1?

La freidora de aire caliente 9 en 1 Silvercrest está disponible en Lidl a un precio de 79,99 euros en España. Se trata de un producto exclusivo online, por lo que solo puede adquirirse a través de la tienda digital oficial de Lidl.

Este modelo se suma al catálogo de Silvercrest, la marca de pequeños electrodomésticos del grupo, reconocida por su durabilidad y excelente relación calidad-precio. Con su potencia, diseño y múltiples funciones, esta freidora 9 en 1 se posiciona como uno de los lanzamientos más completos del año en equipamiento para cocina.