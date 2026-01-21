España se prepara para la llegada de una nueva borrasca de alto impacto que volverá a poner en jaque a buena parte del territorio. Bautizada como Ingrid, este fenómeno atmosférico traerá un episodio de inestabilidad marcado por lluvias abundantes, un fuerte temporal marítimo, rachas intensas de viento y el regreso de la nieve a cotas muy bajas desde el viernes.

Tras el paso reciente de la borrasca Harry, que dejó inundaciones y daños en varias comunidades, las previsiones apuntan ahora a un escenario plenamente invernal.

Las autoridades meteorológicas advierten sobre la necesidad de extremar precauciones, especialmente en zonas costeras, áreas de montaña y principales vías de comunicación.

La borrasca Ingrid afectará tanto a la península como a Baleares, con especial incidencia en el norte, el centro y el oeste del país. El descenso térmico será notable y provocará heladas generalizadas durante el fin de semana.

¿Cómo impactará la borrasca Ingrid en cada región del país?

Desde el viernes, las precipitaciones se extenderán a gran parte del territorio nacional, con lluvias persistentes en Galicia, el área del Estrecho y zonas montañosas de Andalucía.

En paralelo, el litoral atlántico y cantábrico quedará expuesto a un fuerte temporal marítimo, con olas que podrán alcanzar alturas significativas.

El viento será otro de los factores protagonistas, con rachas muy intensas en el norte y el este peninsular, además de zonas costeras y áreas elevadas.

Este escenario podría generar incidencias en el transporte marítimo y aéreo, así como complicaciones en infraestructuras expuestas.

En el Mediterráneo, el impacto será más irregular, aunque no se descartan episodios de lluvia intensa y fuerte oleaje, especialmente hacia el fin de semana, cuando Ingrid alcance su mayor desarrollo.

¿Por qué la nieve volverá a cotas tan bajas y qué riesgos implica?

El marcado descenso de las temperaturas favorecerá la aparición de nevadas desde cotas inusualmente bajas para esta época del año.

Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

En el norte y el centro peninsular, la nieve podrá aparecer desde los 300 a 600 metros, mientras que en el sur lo hará a partir de los 600 a 800 metros, con acumulaciones más importantes en zonas elevadas.

Este contexto incrementa el riesgo para el tráfico rodado, especialmente en carreteras secundarias y pasos de montaña. Las autoridades recomiendan consultar el estado de las rutas antes de viajar y seguir las indicaciones oficiales ante posibles cortes o restricciones.

Durante el sábado, el ambiente será de pleno invierno, con máximas por debajo de los 10 grados en amplias zonas del país y valores aún más bajos en la meseta norte y el interior peninsular.

Aunque el domingo comenzará una leve recuperación térmica, las heladas persistirán y las precipitaciones continuarán, muchas todavía en forma de nieve.

La Agencia Estatal de Meteorología insiste en la importancia de mantenerse informado a través de sus avisos y alertas, ya que la evolución de la borrasca Ingrid podría generar nuevas situaciones de riesgo en las próximas horas.