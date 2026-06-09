El calor volverá a convertirse en protagonista en gran parte de España esta semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anticipó un ascenso progresivo de las temperaturas que podría dejar registros cercanos a los 40 grados en varias zonas del sur peninsular.

Aunque el inicio de la semana estará marcado por un fuerte contraste térmico entre el norte y el sur, el ambiente cálido terminará imponiéndose en buena parte del país. Mientras las comunidades cantábricas tendrán temperaturas bajas para esta época del año, en el centro y el sur ya se esperan máximas muy elevadas.

El portavoz de Aemet, Rubén del Campo, advirtió que “el calor se extienda al resto del territorio” a partir del jueves y señaló que “no sería raro registros de 39-40 grados en el sur”. Además, el organismo no descarta noches tropicales en ciudades del Mediterráneo y temperaturas muy altas en los valles del Guadalquivir y del Guadiana.

Alerta meteorológica | Giro inesperado: tormentas, viento fuerte y luego calor extremo de hasta 40 grados Shutterstock

Aemet anticipa una semana de calor intenso y máximas cercanas a 40 grados

El lunes arrancará con estabilidad en la mayor parte del país, aunque el paso de un frente dejará lluvias débiles en el Cantábrico y tormentas localmente fuertes en Pirineos y zonas de Teruel. Aun así, las temperaturas comenzarán a subir en el área mediterránea y Baleares.

Según Aemet, Madrid rondará los 33 grados, mientras que Sevilla, Córdoba, Toledo, Zaragoza y Albacete alcanzarán hasta 35 grados. Además, en el valle del Guadalquivir ya podrían registrarse máximas de 37 grados.

El martes continuará el fuerte contraste térmico. En ciudades del norte como Oviedo y Vitoria apenas se alcanzarán los 16 o 17 grados, mientras que Sevilla y Córdoba volverán a situarse en torno a los 37 grados. Rubén del Campo explicó que ese ambiente fresco “contrastará con el calor de la mitad sur”.

El miércoles seguirá la diferencia entre comunidades del norte y del sur. Mientras algunas capitales de la meseta norte amanecerán por debajo de los 10 grados, en Barcelona ya habrá noches tropicales y en los valles del Guadiana y Guadalquivir se superarán los 36 y 38 grados.

Predicción por comunidades autónomas: dónde hará más calor esta semana

Alerta meteorológica | Giro inesperado: tormentas, viento fuerte y luego calor extremo de hasta 40 grados

Galicia: intervalos nubosos, posibles lluvias débiles en el norte y descenso de temperaturas en el interior y Rías Bajas. Ambiente más fresco en la mitad norte.

Asturias: cielos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y chubascos aislados. Máximas en descenso y ambiente fresco durante buena parte de la semana.

Cantabria: nubes bajas, posibles precipitaciones débiles y fuerte bajada de temperaturas en el interior. El ambiente será inusualmente fresco para junio.

País Vasco: predominio de cielos nubosos y descenso notable de las máximas en el interior. Posibles lluvias débiles dispersas.

Castilla y León: contrastes entre el norte y el sur de la comunidad. Descenso térmico en zonas del noreste y ambiente más estable en la meseta.

Navarra: nubes en el norte y cielos despejados en el sur. Fuerte descenso de temperaturas máximas salvo en el extremo suroriental.

La Rioja: intervalos nubosos y descenso notable de las máximas. Posibles precipitaciones débiles en áreas de sierra.

Aragón: calor intenso y riesgo de tormentas en Teruel y Pirineos. Posibles rachas muy fuertes de viento en el valle del Ebro.

Cataluña: temperaturas en ascenso y tormentas por la tarde en el Pirineo. Barcelona podría registrar noches tropicales a mitad de semana.

Extremadura: cielos despejados y temperaturas elevadas. El calor se intensificará desde el বৃহস্পতিবার, especialmente en zonas bajas.

Comunidad de Madrid: ambiente estable y máximas cercanas a los 33 grados. Continuará el calor durante toda la semana.

Castilla-La Mancha: ascenso térmico en Albacete y zonas del interior. Posibles tormentas aisladas en el sistema Ibérico.

Comunidad Valenciana: subida muy notable de temperaturas en el interior de Valencia. Ambiente cada vez más cálido conforme avance la semana.

Región de Murcia: calor intenso en el interior y cielos despejados. Las máximas seguirán subiendo durante los próximos días.

Islas Baleares: estabilidad atmosférica y ascenso térmico. Palma alcanzará los 30 grados y las noches serán cada vez más cálidas.

Andalucía: una de las comunidades más afectadas por el calor. Sevilla y Córdoba podrían alcanzar entre 37 y 40 grados en la segunda mitad de la semana.

Canarias: predominio de nubes en el norte y alisios moderados con rachas fuertes. Temperaturas estables o en ligero ascenso.

Qué pasará con el tiempo en España durante el resto de la semana

La segunda mitad de la semana estará marcada por el dominio del tiempo estable y seco en gran parte del país. Aemet prevé que las lluvias desaparezcan casi por completo, salvo algunas tormentas aisladas en áreas montañosas.

A partir del jueves el calor se intensificará de forma clara. Las máximas rondarán entre 34 y 36 grados en el centro y sur peninsular, mientras que en los valles del Guadalquivir y Guadiana los termómetros podrían situarse entre 36 y 38 grados.

Además, algunos escenarios meteorológicos contemplan temperaturas aún más altas durante el fin de semana. Rubén del Campo reconoció que podrían alcanzarse “38 a 40 grados” en el sur, aunque todavía existen diferencias entre modelos meteorológicos.

En paralelo, el norte peninsular abandonará el ambiente fresco de comienzos de semana y recuperará valores más propios de junio . Las máximas en el Cantábrico volverán a situarse entre 23 y 25 grados.

Noches tropicales y tormentas: los otros fenómenos que vigila Aemet

El calor no llegará solo. La Agencia Estatal de Meteorología también vigila la aparición de noches tropicales en varias zonas del Mediterráneo y del sur peninsular. Barcelona y algunos puntos de Andalucía podrían registrar mínimas superiores a los 20 grados.

Además, durante los primeros días de la semana persistirá el riesgo de tormentas en Pirineos, Teruel y áreas del sistema Ibérico. Algunas podrían ser localmente fuertes y venir acompañadas de viento intenso.

En Canarias continuará el régimen de alisios moderados con rachas muy fuertes en zonas expuestas. También podrían aparecer lloviznas ocasionales en medianías del norte de las islas de mayor relieve.

La evolución final del episodio de calor dependerá del comportamiento de una bolsa de aire frío en altura. Por ahora, Aemet insiste en que el escenario más probable es el de una semana dominada por el ascenso térmico y el calor intenso en gran parte de España.