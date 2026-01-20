El fuerte temporal de lluvias que azota la provincia de Girona obligó a cerrar todas las escuelas en varias comarcas, provocó cortes en numerosas carreteras y mantiene la búsqueda de un hombre desaparecido tras ser arrastrado por una riera.

Las autoridades activaron protocolos de emergencia ante el riesgo creciente de desbordes y pidieron a la población que limite la movilidad.

La situación, marcada por precipitaciones intensas, crecidas repentinas de ríos y un violento temporal marítimo, mantiene en alerta a los servicios de emergencia, que ya atendieron miles de avisos en las últimas horas.

El balance provisional incluye rescates, evacuaciones preventivas y un llamado insistente a extremar la prudencia frente a un escenario que podría agravarse con nuevas lluvias.

¿Por qué se decidió el cierre total de las escuelas en varias comarcas?

La suspensión de las clases se aplicó desde primera hora de la mañana en las comarcas del Gironès, la Selva y el Alt y Baix Empordà, tras una alerta enviada a los teléfonos móviles por Protección Civil.

La medida busca reducir desplazamientos y evitar riesgos ante carreteras inundadas y crecidas súbitas de rieras.

Las autoridades educativas actuaron en coordinación con los servicios de emergencia, ante la previsión de que las lluvias continúen y el caudal de los ríos aumente durante la jornada. La decisión afecta tanto a centros públicos como privados.

Desde el Comité Técnico encabezado por la consellera Núria Parlon se remarcó que la prioridad es la seguridad, especialmente de niños y adolescentes, en un contexto de infraestructuras comprometidas y accesos viales limitados.

¿Cuál es la situación más crítica que deja el temporal en Girona?

La búsqueda de un hombre de 63 años desaparecido tras ser arrastrado con su vehículo por la riera de Palau-sator concentra gran parte del operativo de emergencia.

Los bomberos trabajan con drones y medios aéreos, aunque la visibilidad reducida y los cambios bruscos de caudal dificultan las tareas.

Zona de Escalona del Alberche anegada tras la crecida del río Alberche, debido a las fuertes lluvias registradas en la región. Varios vecinos del municipio han sido trasladados al polideportivo municipal donde se ha instalado un albergue ocasional.

A esto se suma el riesgo de desbordamiento de ríos como el Onyar y el Daró, que mantienen en vilo a localidades como Girona capital y La Bisbal d’Empordà. En la ciudad de Girona, incluso, se recomendó el cierre preventivo de comercios en zonas vulnerables.

El temporal también golpea el litoral, con olas superiores a los cuatro metros y accesos cortados en puntos como Tamariu, mientras que en el interior y el Pirineo se registran nevadas, uso obligatorio de cadenas y alerta por posibles aludes.