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En los años venideros, el mapa del poder económico global podría experimentar transformaciones significativas. Según estudios recientes de entidades y consultoras financieras, se anticipa que Brasil y México están en la trayectoria de ascender a posiciones prominentes entre las principales economías del mundo para el año 2030.

Este avance no solamente implicaría la superación de naciones históricamente dominantes, sino que también redefiniría el peso estratégico de América Latina en las decisiones económicas y políticas a nivel global.

Economías que liderarán el nuevo escenario global

Recientes proyecciones de entidades internacionales y bancos de inversión indican que Brasil y México podrían avanzar significativamente, posicionándose entre las diez mayores economías del mundo en un plazo de cinco años. Este análisis, fundamentado en el PIB medido por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), no solo refleja el tamaño real de sus mercados internos, sino también un cambio estructural en el peso económico de América Latina, capaz de modificar el liderazgo tradicional de diversas potencias históricas.

El impulso de Brasil y México no se fundamenta únicamente en su extensión territorial o en la riqueza de sus recursos, sino en un giro profundo de sus estructuras productivas y tecnológicas, que los posiciona como actores relevantes en una economía global cada vez más fragmentada.

En un contexto de competencia constante entre Estados Unidos, China y Rusia por la supremacía internacional, América Latina comienza a ganar visibilidad estratégica, con la capacidad de influir en los grandes debates que definirán el futuro del orden mundial.

El ascenso de Brasil y México: ¿cambiará el equilibrio económico global en 2030? (foto: archivo).

Nuevo equilibrio del poder global en 2026

Especialistas en geopolítica y economía internacional coinciden en que el avance simultáneo de Brasil y México provocará un reajuste de alianzas políticas y comerciales, con consecuencias directas sobre el comercio internacional, los flujos energéticos y la diplomacia global.

En conjunto, ambos países se posicionan como nodos de conexión entre Oriente y Occidente, un rol estratégico que los convierte en actores centrales del nuevo equilibrio internacional.

México, mientras tanto, profundiza su vínculo con América del Norte, pero adopta una postura más autónoma, ampliando acuerdos y asociaciones con Europa y Asia para reducir dependencias.

Brasil consolida su protagonismo dentro del bloque BRICS, fortaleciendo la cooperación con China, India y Rusia y ampliando su margen de influencia sobre los países del sur global.

Crecimiento del PIB de México y Brasil para 2030

Los datos presentados son contundentes:

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , propiciado por el avance del sector energético, la minería sostenible y la innovación tecnológica.

, propiciado por el avance del sector energético, la minería sostenible y la innovación tecnológica. México, por su parte, alcanzaría aproximadamente los USD 3,6 billones, sustentado en una economía que favorece la innovación, la manufactura avanzada y las energías renovables.

Estos montos no solo lo posicionarían por encima de diversas economías europeas, sino que también los establecerían como referentes naturales en el desarrollo de América Latina.

América Latina se fortalece: fin del orden unipolar

El ascenso económico de Brasil y México refleja una tendencia irreversible hacia la multipolaridad, en la que el poder se reparte entre distintas regiones y no se concentra exclusivamente en los gigantes tradicionales.

El presidente Lula da Silva en Brasil y la mandataria Claudia Sheinbaum en México comparten un mismo objetivo: convertir a sus naciones en polos de atracción global, generando empleo, innovación y estabilidad en un contexto internacional cada vez más incierto.

Con políticas de industrialización sostenible, acuerdos energéticos estratégicos y una población joven en crecimiento, ambos países podrían redefinir la arquitectura económica mundial.