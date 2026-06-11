Rusia afirma que iniciará un ataque nuclear a quien se atreva a tocar a este país de Europa. (Fuente: Archivo EC)

Las crecientes tensiones entre potencias globales suscitan inquietudes respecto a un posible desencadenamiento de una Tercera Guerra Mundial. Las disputas territoriales, los enfrentamientos en diversas regiones y el incremento en la producción de armamento contribuyen a un escenario de inestabilidad a nivel global.

En este panorama, cobra relevancia un comentario del secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Serguéi Shoigu, realizado a principios de este año, en el que afirmó que el “paraguas nuclear” de Moscú no solo protege su territorio, sino también el de su aliado cercano, Bielorrusia. Esta declaración refuerza la alianza militar entre ambos países y subraya que cualquier ataque a Bielorrusia podría acarrear efectos graves.

Este compromiso fue formalizado en un encuentro del Consejo Estatal Supremo del Estado de la Unión, donde ambos países acordaron un concepto de seguridad compartida y firmaron un pacto interestatal para fortalecer la cooperación en materia militar.

En ese momento, el alto funcionario también detalló los escenarios en los que este paraguas nuclear podría ser activado: “Defenderemos tanto a Rusia como a Bielorrusia ante un ataque con armas de destrucción masiva o cualquier agresión convencional que amenace gravemente la soberanía de nuestros territorios”.

Esto respalda la postura de Moscú frente a cualquier acción que considere una amenaza directa a su zona de influencia en Europa. “De acuerdo con la decisión política que tomamos, el paraguas nuclear de Rusia se aplica a Bielorrusia bajo los mismos parámetros marco que permiten una respuesta nuclear para la defensa de nuestra soberanía e integridad territorial”, expresó Shoigu en una entrevista con la agencia TASS.

La tensión entre potencias incrementa el riesgo de una posible Tercera Guerra Mundial. (Foto: Archivo EC).

UE en alerta por la expansión de la amenaza híbrida rusa

La Unión Europea, consciente del incremento de las tensiones, ha intensificado sus deliberaciones sobre acciones para contrarrestar las operaciones híbridas de Rusia. Los actos de sabotaje en cables submarinos en el Mar Báltico, junto a su incursión en el espacio aéreo de Polonia, han suscitado las alertas respecto a la protección de infraestructuras estratégicas.

“La mejor garantía de seguridad para Europa es una Rusia débil” , declaró la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braze, al enfatizar la relevancia de fortalecer la cooperación entre los países de la región y la OTAN.

Mientras la OTAN refuerza las patrullas en el Mar Báltico, Bruselas trabaja en un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, que podría ser anunciado antes del tercer aniversario de la invasión a Ucrania. Esta iniciativa tiene como objetivo debilitar las capacidades del Kremlin al tiempo que Europa potencia su soberanía tecnológica y su seguridad regional.

Creciente tensión global y advertencias sobre una posible Tercera Guerra Mundial. (Foto: Grok).

¿Qué tan cerca está una Tercera Guerra Mundial?

Historiadores militares de renombre, como el destacado experto Antony Beevor, han manifestado que no resulta “alarmista” considerar la posibilidad de una nueva guerra mundial que podría surgir en un futuro relativamente cercano.

Esto obedece a las crecientes tensiones que se manifiestan en diversas regiones del mundo, como la guerra comercial y arancelaria entre China y los Estados Unidos, así como el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.