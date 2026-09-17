Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos: “He formalizado 138 contratos a 300 euros al mes” (YouTube + elaboración propia con ChatGPT)

En medio de las dificultades para acceder a una vivienda en España, Rubén Zaballos, empresario inmobiliario y propietario de más de 200 pisos, asegura haber desarrollado parte de su negocio en pequeños municipios donde los precios de compra y alquiler son inferiores a los de las grandes ciudades.

Durante una intervención en LaSexta Xplica, Zaballos aseguró: “En los últimos cinco años he formalizado 138 contratos de larga duración, a 300 euros al mes o menos”. Se refería a viviendas situadas principalmente en pueblos gallegos de alrededor de 20.000 habitantes, como también explicó en declaraciones en el podcast especializado de German Jover.

Según explicó en el programa, se trata de pisos de dos y tres dormitorios y algunos de ellos cuentan también con garaje y trastero. El empresario presentó este tipo de viviendas como una alternativa de alquiler más accesible en mercados con menor presión inmobiliaria.

Cómo consigue alquilar viviendas por 300 euros al mes

Zaballos sostiene que una de las claves de su modelo está en las condiciones en las que los inversores profesionales pueden adquirir y reformar determinadas propiedades.

De esta manera, ha expresado que este tipo de inversores cuenta con una mayor capacidad para negociar las operaciones, rehabilitar los inmuebles y posteriormente colocar las viviendas en el mercado a precios más bajos que los que podría asumir un comprador particular.

Buena parte de sus propiedades se encuentran, según ha explicado en el mismo programa, en pequeños municipios de Galicia. Algunas proceden de promociones adquiridas años atrás por fondos de inversión y que permanecieron cerradas durante largos períodos.

El propio Zaballos ha señalado que posee entre 90 y 100 viviendas en localidades de menos de 10.000 habitantes, un contexto inmobiliario muy diferente al de ciudades como Madrid o Barcelona.

Qué reclama Rubén Zaballos para mantener el alquiler de larga duración

Más allá del precio de los alquileres, Zaballos ha puesto el foco en la seguridad jurídica de los propietarios. Es por eso que afirmó que su principal preocupación no es obtener una renta ligeramente superior, sino reducir el riesgo de impagos y problemas con los inquilinos.

El empresario señaló que tiene numerosas viviendas y compromisos financieros mensuales, por lo que considera fundamental disponer de garantías que permitan mantener los inmuebles dentro del mercado residencial.

En otra intervención en el programa, Zaballos aseguró haber sufrido alrededor de 10 casos de impago o “inquiokupación” entre sus propiedades situadas en pequeños municipios. Según relató, esta situación llevó incluso a parte de su equipo a recomendarle destinar algunas viviendas al alquiler turístico.

Pese a ello, el empresario explicó que prefiere el alquiler de larga duración en determinadas localidades porque la demanda turística se concentra fundamentalmente en los meses de verano y no siempre compensa frente a unos ingresos estables durante todo el año.

Por qué quiere vender sus 200 pisos durante 2026

Aunque durante años amplió su cartera inmobiliaria, Zaballos anunció posteriormente que su estrategia para 2026 cambió y que pretende desprenderse de buena parte de sus propiedades.

Además, explicó que su intención es vender sus pisos porque dispone de otras empresas que actualmente considera más rentables y porque no está conforme con la evolución del mercado inmobiliario español.

Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos: “He formalizado 138 contratos a 300 euros al mes” (foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

El empresario afirmó que ya había puesto 50 viviendas a la venta en Galicia por un precio medio cercano a los 100.000 euros. Según su explicación, su decisión responde tanto a cuestiones de rentabilidad como a la incertidumbre que percibe en torno a la política de vivienda.

De esta forma, el relato de Zaballos combina dos realidades. Por un lado, asegura haber conseguido ofrecer alquileres de larga duración por 300 euros o menos en pequeños municipios. Por otro, sostiene que las dificultades y la incertidumbre del mercado lo han llevado a plantearse la venta de una cartera que supera los 200 inmuebles.