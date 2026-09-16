Nueva ayuda de hasta 20.500 euros para reformar la vivienda: cambiar las ventanas puede entrar entre las mejoras subvencionables. Fuente: Shutterstock

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla nuevas ayudas para mejorar la eficiencia energética de las viviendas y financiar actuaciones de rehabilitación. Entre las intervenciones que pueden recibir apoyo económico se encuentran las mejoras sobre la envolvente térmica, donde puede encajar la sustitución de ventanas.

Las cuantías varían según el tipo de reforma y el ahorro energético conseguido. En las rehabilitaciones integrales, la subvención puede alcanzar los 20.500 euros por vivienda, mientras que determinadas actuaciones realizadas dentro del inmueble pueden recibir hasta 7500 euros.

El nuevo marco entró en vigor en 2026 y serán las comunidades autónomas las encargadas de desarrollar las convocatorias y establecer los plazos para solicitar las ayudas.

Ayudas para reformar viviendas: cuánto dinero se puede recibir

Nueva ayuda de hasta 20.500 euros para reformar la vivienda: cambiar las ventanas puede entrar entre las mejoras subvencionables Shutterstock

El Plan Estatal de Vivienda establece varios niveles de subvención en función de la mejora energética obtenida tras la reforma.

Cuando la actuación logra reducir entre un 45% y menos de un 60% el consumo energético previsto por la normativa, la ayuda puede cubrir hasta el 65% del coste, con un máximo de 13.000 euros por vivienda.

Si el ahorro alcanza o supera el 60%, la cobertura puede elevarse hasta el 80% de la inversión, con un límite máximo de 20.500 euros.

Entre 45% y menos de 60% 65% 13.000 euros 60% o más 80% 20.500 euros

Estas cantidades corresponden a actuaciones de rehabilitación integral y no a cualquier reforma doméstica. El importe final dependerá del alcance de la obra y de los requisitos técnicos que se acrediten.

Cambio de ventanas: cuándo puede entrar en las ayudas

La sustitución de ventanas puede formar parte de las actuaciones subvencionables cuando mejora la envolvente térmica de la vivienda y cumple con las exigencias técnicas previstas en la normativa.

Este tipo de intervención busca reducir las pérdidas de temperatura y mejorar el aislamiento frente al frío y al calor. Por eso, el cambio de cerramientos puede encajar dentro de los programas de eficiencia energética en viviendas.

En las actuaciones realizadas dentro de una vivienda sobre elementos de la envolvente, la ayuda puede cubrir hasta el 40% del coste, con un máximo de 7500 euros por inmueble.

Esto significa que cambiar las ventanas no permite cobrar automáticamente los 20.500 euros. Esa cantidad está vinculada a reformas de mayor alcance que consiguen una reducción elevada del consumo energético.

Quiénes pueden solicitar las ayudas para rehabilitación

Las ayudas están dirigidas a distintos perfiles según el tipo de actuación. Entre los posibles beneficiarios se encuentran propietarios, usufructuarios y, en determinadas líneas, arrendatarios o cesionarios.

Para las actuaciones realizadas dentro de una vivienda, esta deberá constituir el domicilio habitual y permanente del beneficiario. La administración podrá exigir documentación para acreditar esta condición.

También será necesario justificar técnicamente la reforma. Cuando la obra no necesite un proyecto completo, podrá requerirse una memoria firmada por un técnico competente.

Entre los gastos que pueden formar parte del coste subvencionable se encuentran las obras, los honorarios profesionales, determinados informes, certificados y otros gastos directamente relacionados con la actuación.

Qué obras pueden incluir las nuevas ayudas de vivienda

El objetivo de estas subvenciones es mejorar la eficiencia energética, la habitabilidad y las condiciones generales de los inmuebles.

Entre las actuaciones que pueden encajar se encuentran la mejora del aislamiento térmico, la intervención sobre fachadas y cubiertas, la renovación de determinados cerramientos y otras reformas destinadas a reducir el consumo energético.

El cambio de ventanas puede ser especialmente relevante cuando las existentes presentan un aislamiento deficiente y su sustitución permite mejorar el comportamiento energético de la vivienda.

No obstante, cada convocatoria podrá concretar las características técnicas exigidas, los gastos admitidos y la documentación necesaria para justificar la inversión.

¿Se pueden solicitar ya estas ayudas en Madrid?

Nueva ayuda de hasta 20.500 euros para reformar la vivienda: cambiar las ventanas puede entrar entre las mejoras subvencionables. Fuente: Shutterstock

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 fija el marco general, pero la gestión corresponde a las comunidades autónomas. Esto significa que cada región debe desarrollar posteriormente sus propias convocatorias.

En Madrid, las antiguas ayudas financiadas con fondos Next Generation para mejorar la eficiencia energética de las viviendas ya finalizaron. Entre ellas se encontraba una línea que contemplaba expresamente intervenciones como el cambio de ventanas.

Por eso, quienes quieran realizar una reforma durante 2026 o 2027 deberán consultar las nuevas convocatorias que publique la Comunidad de Madrid dentro del Plan Estatal de Vivienda.

Antes de iniciar una obra contando con una subvención, conviene comprobar que la convocatoria esté abierta y que la actuación prevista cumpla con los requisitos técnicos. La cuantía dependerá tanto del coste de la reforma como del ahorro energético acreditado.