Confirmado | El Gobierno anuncia 100.000 pisos de alquiler en los próximos 10 años: así serán las nuevas viviendas en oferta.

El Gobierno de España prevé que la oferta pública de viviendas en alquiler alcance las 100.000 unidades en los próximos 10 años, según ha anunciado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez. El objetivo se desarrollará a través del nuevo portal de Casa 47, la plataforma de la empresa pública de vivienda.

La previsión llega después de que el portal haya comenzado con una primera oferta de 638 viviendas, una cifra que el Ejecutivo atribuye a la lentitud del proceso de absorción de la Sareb y de otros organismos. Rodríguez ha asegurado que la oferta aumentará de forma intensa cada trimestre y ha avanzado también la incorporación de nuevas viviendas en Madrid.

El portal público comenzará con 638 viviendas y ampliará su oferta

La primera tanda publicada en el portal de Casa 47 cuenta con 638 unidades, una cifra que la ministra considera insuficiente frente al objetivo planteado para los próximos años. Rodríguez ha explicado que el crecimiento de la oferta está condicionado por el proceso de absorción de la Sareb y de otros órganos.

El Gobierno pretende que el número de viviendas disponibles aumente de forma progresiva y “de forma intensa todos los trimestres”, tal y como señaló la ministra durante el acto de presentación del portal el pasado lunes.

Además, el portal incorpora un buscador de viviendas con un simulador previo. Esta herramienta permitirá a la ciudadanía conocer las convocatorias y las viviendas que puede solicitar en función de su situación.

El Gobierno anuncia 100.000 pisos de alquiler en los próximos 10 años: así serán las nuevas viviendas en oferta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Madrid incorporará 10.000 viviendas del futuro barrio Campamento

La ausencia de viviendas en Madrid y Barcelona en la primera oferta también ha sido abordada por Rodríguez. La ministra ha recordado que estas dos capitales no disponen de viviendas procedentes de la Sareb, aunque ha confirmado que Madrid contará con nuevas unidades.

En concreto, Rodríguez ha avanzado que el futuro barrio de Campamento incorporará al portal público “10.000 viviendas”. Esta actuación permitirá ampliar la oferta prevista en Madrid dentro del objetivo de crecimiento de la vivienda pública en alquiler.

La ministra también ha defendido que las viviendas de la Sareb “no se venden, están a disposición de la gente” y ha asegurado que la vivienda protegida financiada por el Estado “no se descalifica, será protegida para siempre”.

El Gobierno anuncia 100.000 pisos de alquiler en los próximos 10 años: así serán las nuevas viviendas en oferta. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El Gobierno quiere mantener la protección de las viviendas públicas

Rodríguez también se ha pronunciado sobre el uso de viviendas edificadas sobre suelo calificado como residencial. La ministra se ha mostrado partidaria de modificar la ley de suelo mediante “una ley estatal” para abordar los casos en los que se permite el uso de vivienda turística, de temporada o el realquiler por habitaciones.

“ Me hubiera gustado ir mucho más lejos que el decreto que está en el Congreso ”, ha señalado la titular de Vivienda sobre esta cuestión.

En relación con la tramitación parlamentaria del decreto de vivienda en el Congreso, Rodríguez ha lamentado que grupos como Podemos y Junts “están poniendo palos en las ruedas”. El Ejecutivo mantiene así su apuesta por ampliar la oferta pública y garantizar la permanencia de la protección de las viviendas financiadas por el Estado.