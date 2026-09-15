Las autoridades migratorias de España reforzarán los controles de ingreso en aeropuertos internacionales como los de Madrid, Barcelona y Málaga para los viajeros extracomunitarios que no cumplan con uno de los requisitos centrales exigidos sobre el pasaporte.

La norma aplica a turistas y visitantes temporales de países no Schengen

Según la información divulgada por el Ministerio del Interior de España, los ciudadanos extranjeros estarán obligados a presentar un pasaporte vigente con una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha estimada de salida del territorio Schengen. Adicionalmente, el documento deberá haber sido emitido en los diez años previos al ingreso.

La norma aplica a turistas y visitantes temporales de países no Schengen. Fuente: Shutterstock.

Esta normativa impacta de manera particular a aquellos viajeros que han retrasado la renovación de su pasaporte y desean ingresar con documentos que están próximos a caducar o que fueron emitidos hace más de diez años.

En tales situaciones, las autoridades de control fronterizo tendrán la facultad de denegar el acceso, incluso si el visitante posee un pasaje de regreso, reservas de alojamiento o cuenta con los recursos económicos necesarios.

Requisitos para viajar a España

El Ministerio del Interior español detalla en su portal oficial que toda persona extranjera que ingrese al país deberá hacerlo con “un pasaporte o documento de viaje válido y en vigor”. El organismo también aclara que el documento debe conservar una vigencia mínima de tres meses después de la salida prevista del territorio Schengen.

La empresa estatal Aena, encarada de la administración aeroportuaria en España, recordó además que las aerolíneas tienen la facultad de impedir el embarque si detectan que la documentación del pasajero no cumple con las condiciones exigidas por las autoridades migratorias.

La medida impactará principalmente en los principales puntos de entrada internacionales del país, entre ellos el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Costa del Sol, donde se concentra buena parte del flujo turístico procedente de América Latina.

La norma aplica a turistas y visitantes temporales de países no Schengen. Fuente: Shutterstock.

ETIAS en Europa: cuándo entra en vigor y cómo te afecta

La Unión Europea comunicó mediante su portal oficial de ETIAS que la nueva autorización electrónica de viaje se implementará en el último trimestre de 2026 para ciudadanos de naciones exentas de visa que deseen ingresar al espacio Schengen.

Este sistema estará directamente relacionado con el pasaporte del viajero. Por esta razón, las autoridades europeas indicaron que si el documento expira o es renovado, la autorización ETIAS también dejará de ser válida y será necesario realizar el trámite nuevamente.

Desde el sitio oficial de la Unión Europea, señalaron que en este momento no es requisito completar el trámite ETIAS y recomendaron consultar exclusivamente información publicada por fuentes oficiales para prevenir estafas y desinformación relacionada con futuros requerimientos migratorios.

Fuentes: Ministerio del Interior de España, Aena, Spain.info y portal oficial ETIAS de la Unión Europea.