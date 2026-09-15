Confirmado | Estas obras se pueden hacer dentro de casa sin pedir permiso a la comunidad de vecinos (foto: ChatGPT)

Los propietarios de una vivienda en España pueden realizar determinadas obras dentro de casa sin pedir autorización a la comunidad de vecinos, siempre que los trabajos no afecten a elementos esenciales o comunes del edificio.

Así lo establece el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), que reconoce el derecho de cada propietario a modificar los elementos arquitectónicos, las instalaciones o los servicios situados dentro de su piso o local.

Sin embargo, la norma establece una serie de límites, debido a que las obras no pueden comprometer la seguridad del inmueble, alterar su estructura general o configuración exterior ni perjudicar los derechos de otro propietario.

Además, aunque no sea necesario obtener la aprobación previa de la junta, el propietario debe informar previamente a quien represente a la comunidad sobre las obras que vaya a realizar.

Qué obras se pueden hacer sin pedir permiso a la comunidad de vecinos

En términos generales, la Ley de Propiedad Horizontal permite realizar reformas que se limiten al espacio privativo de la vivienda y que no tengan repercusiones sobre los elementos comunes del edificio.

Dentro de este supuesto pueden encajar, dependiendo de las características concretas de cada inmueble, trabajos interiores como renovar revestimientos, sustituir determinados acabados, cambiar instalaciones propias o realizar modificaciones que no afecten a la estructura, la fachada ni los elementos compartidos.

La clave se encuentra en que la reforma no menoscabe ni altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exterior ni los derechos de otros vecinos, tal como establece expresamente el artículo 7.1 de la LPH.

Por esta razón, antes de comenzar una obra de mayor entidad conviene comprobar si puede afectar a muros estructurales, fachadas, bajantes, patios, conductos, terrazas u otros componentes que tengan consideración de elemento común.

Cuándo sí se necesita autorización para hacer una reforma

La situación cambia cuando la obra deja de limitarse exclusivamente a elementos privativos y afecta a alguna parte común del edificio. La propia ley señala que el propietario no puede realizar alteraciones en el resto del inmueble por iniciativa propia.

También es importante diferenciar el permiso de la comunidad de las licencias, comunicaciones o declaraciones responsables exigidas por la Administración.

Que una obra no requiera aprobación de la junta de propietarios no significa automáticamente que pueda realizarse sin cumplir la normativa urbanística correspondiente.

Confirmado | Estas obras se pueden hacer dentro de casa sin pedir permiso a la comunidad de vecinos (foto: ChatGPT) ChatGPT

Qué dice exactamente el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal

La normativa reconoce al propietario la posibilidad de modificar los elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local dentro de unos límites concretos.

El requisito principal es que los trabajos no afecten a la seguridad del edificio, su estructura general, su aspecto exterior ni los derechos de otros propietarios. Además, existe la obligación de comunicar previamente las obras al representante de la comunidad.

La Ley de Propiedad Horizontal vigente mantiene esta regulación y su texto consolidado fue actualizado por última vez en marzo de 2026.

De esta forma, la legislación busca equilibrar el derecho de cada propietario a reformar su vivienda con la protección de los elementos comunes y del resto de vecinos del inmueble.