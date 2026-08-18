Adiós al alquiler: venden una casa de 219 metros, varias plantas y 4 habitaciones por menos de 50.000 euros.

El encarecimiento de los alquileres y el aumento de los costes de construcción han convertido la compra de una vivienda en algo cada vez más difícil para muchas familias en España.

Sin embargo, las ofertas ofrecidas por las distintas entidades bancarias son una alternativa accesible para una primera vivienda o la posibilidad de una remodelación.

Un ejemplo es esta vivienda que CaixaBank tiene a la venta por 47.620 euros, un precio además negociable. La casa cuenta con 219 metros cuadrados, cuatro dormitorios, dos baños, calefacción y balcón, aunque necesita algunas reformas antes de entrar a vivir.

Adiós al alquiler: venden una casa de 219 metros, varias plantas y 4 habitaciones por menos de 50.000 euros.

Cómo es la casa que CaixaBank vende por menos de 50.000 euros

La vivienda se encuentra a la venta a través de Building Center, la filial inmobiliaria de CaixaBank, y está ubicada en Flix, en la provincia de Tarragona. Se trata de una casa adosada de 219 metros cuadrados distribuidos en varias plantas.

En ellas dispone de salón-comedor, cocina independiente semiamueblada, corral, cuatro dormitorios y dos baños, además de calefacción y balcón. Eso sí, conviene tener en cuenta que necesita algunas reformas antes de instalarse, por lo que el coste de esas obras debe sumarse a la hora de valorar la compra.

En cuanto a su ubicación, está dentro del núcleo urbano del municipio, con buenas comunicaciones por carretera y servicios cercanos como supermercados, restaurantes, instalaciones deportivas, centros educativos y oficinas bancarias. Se puede acceder a la oferta a través de este link a la publicación.

Qué tener en cuenta si se necesita financiación

Si hay que financiar la compra, conviene tener presente un detalle importante: el importe de la vivienda. Los bancos suelen fijar unos importes mínimos para conceder una hipoteca, de modo que, si el precio de compra no llega a ese mínimo, habrá que optar por otro tipo de financiación.

Es un factor a valorar especialmente en inmuebles de bajo precio como este, donde la cuantía puede quedar por debajo del umbral habitual de las hipotecas. Por eso, antes de decidirse, conviene calcular tanto el coste de las reformas como la vía de financiación más adecuada.

Las distintas viviendas ofrecidas en España listas para habitar. Freepik

Otras casas económicas ofrecidas en España listas para remodelar

Esta vivienda de Ugíjar no es un caso aislado dentro del catálogo de casas ofrecidas a la venta. La plataforma de CaixaBank, Building Center, ofrece habitualmente inmuebles a precios reducidos en distintos puntos de España, resultado de carteras de activos procedentes de ejecuciones hipotecarias y procesos de desinversión.

Algunas de las opciones disponibles actualmente incluyen un piso con 3 habitaciones en Macael (Almería) por 49.500 euros, una vivienda con 2 dormitorios en Almendralejo (Badajoz) por 34.000 euros, una casa con 6 habitaciones en Salinas de Oro (Navarra) por 31.650 euros o un piso con 2 dormitorios en Cenicero (La Rioja) por 22.080 euros.

Por qué los inmuebles bancarios son una opción a tener en cuenta en el mercado actual

La compra de inmuebles procedentes de carteras bancarias tiene ventajas e inconvenientes claros. Entre las primeras, el precio suele estar por debajo del valor de mercado de la zona y la entidad puede ofrecer condiciones de financiación preferentes. Entre los inconvenientes, muchas de estas viviendas requieren obras de acondicionamiento y su ubicación en entornos rurales o semirurales no siempre encaja con las necesidades del comprador.

En el caso de la casa de Ugíjar, el precio de 105 euros por metro cuadrado es significativamente inferior a cualquier referencia del mercado inmobiliario español, incluso en zonas rurales de interior. Para quien busca una primera residencia en un entorno tranquilo, una segunda vivienda o una inversión con potencial de revalorización tras una reforma, representa una oportunidad poco habitual.