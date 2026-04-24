Entre la amplia variedad de juegos de azar que hay en España, la lotería Bonoloto es una de las más famosas del país por los premios extraordinarios que ofrece. Por ese motivo, conoce cómo participar y cuáles fueron los últimos números ganadores. Durante el jueves, 23 de abril de 2026, Los números ganadores son 08 19 22 27 45 47, la cifra complementaria es el 5 y el número de reintegro es el 7. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo "3" ganadores con un premio de "265552.86" euros y la de cinco aciertos más el complementario registró "4" ganadores con un galardón de "35789" euros. Para el sorteo del jueves, 23 de abril de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.717.831 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.297.403,5 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el mensaje se realizará oficialmente en todos sus canales de difusión. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus galardones al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas: Es esencial que los jugadores definan un presupuesto antes de iniciar sus apuestas y se comprometan a respetarlo, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. También es aconsejable tomar descansos frecuentes para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que las apuestas se están convirtiendo en un problema, no dudes en buscar ayuda.