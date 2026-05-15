Este viernes, 15 de mayo de 2026 en España, la cotización del Ripple y el euro es de 1,68 euros, cifra que refleja una variación del -3,56% en comparación con el día de ayer. La evolución del precio del Ripple y el euro muestra una tendencia positiva en relación con los días pasados, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que el precio de Ripple ha estado en ascenso, reflejando una creciente confianza en su valor en el mercado. Ripple ha mostrado un desempeño negativo: en la última semana cayó -3.21% y en el último año acumula -48.91%, evidenciando una tendencia bajista prolongada y una rentabilidad claramente negativa; un inversor que hubiera mantenido la posición durante 12 meses habría perdido cerca de la mitad de su capital y la presión vendedora reciente refuerza la debilidad del activo. La volatilidad económica de la última semana de Ripple es del 41.45%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 56.30%. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.