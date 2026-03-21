Egipto avanza con un ambicioso plan ferroviario que busca integrar sus redes de transporte en el comercio entre Asia y Europa, creando un corredor estratégico que podría transformar el flujo global de mercancías. Se trata de un proyecto que combina expansión de vías férreas de alta velocidad y una conexión pendiente con Arabia Saudita. De esta forma, revive un viejo sueño anunciado en 2016 y promete reducir tiempos de traslado, aumentar la eficiencia logística y conectar dos continentes de forma inédita. El ministro de Transporte de Egipto, Kamel al-Wazir, confirmó que el país está expandiendo sus ferrocarriles a lo largo de siete ejes separados, incluyendo tres líneas de alta velocidad clave. Una de ellas unirá el Puerto de Sokhna en el Mar Rojo con el Mediterráneo y Alejandría al norte, mientras que otra se extenderá hasta Aswan en el sur profundo. Estas rutas no solo optimizarán el transporte de carga, sino que también modernizarán puertos mediterráneos que Egipto ha venido actualizando durante la última década para recibir trenes directamente. Un elemento central del plan es la futura conexión con Arabia Saudita mediante un puente o túnel entre la península del Sinaí y el territorio saudí, justo frente al proyecto de megaciudad NEOM. Según Al-Wazir, la planificación de este enlace ya está completa y “está lista para implementarse en cualquier momento, ya sea un puente o un túnel”, según le manifestó a Reuters. Esta infraestructura complementaría el servicio actual de la Arab Bridge Maritime Co., que opera 13 buques para transportar carga entre Arabia Saudita, Jordania y Egipto. El corredor ferroviario Egipto–Asia/Europa no solo facilitará el tránsito este-oeste, sino que también abrirá nuevas rutas multimodales. Israel e Irak invierten miles de millones en líneas ferroviarias para acceder al mismo flujo comercial, donde parte del viaje se realiza en barco y otra en tren. De esta forma, Egipto se posiciona como un nodo esencial que une Asia con Europa de manera más rápida y sostenible que las rutas marítimas tradicionales. Los beneficios son múltiples. El corredor reducirá significativamente los tiempos de traslado de mercancías, aumentará la frecuencia de envíos y potenciará el turismo entre ambos países. Además, al desviarse rutas para preservar sitios arqueológicos como Abydos y bordear las pirámides en el desierto, el proyecto equilibra desarrollo moderno con respeto al patrimonio histórico de 5000 años. Este plan revive un proyecto olvidado propuesto originalmente en 2016 por el rey Salman bin Abdulaziz Al Saud durante una visita a Egipto. Aquella idea de unir el Mar Rojo con el territorio egipcio a través del Estrecho de Tirán (aproximadamente 6 kilómetros en su punto más estrecho) quedó en pausa. Pero ahora cobra vida con la integración ferroviaria. El objetivo es claro: consolidar a Arabia Saudita como centro turístico y de negocios, mientras Egipto se convierte en el puente logístico entre continentes.