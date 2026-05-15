Este viernes, 15 de mayo de 2026 en España, la cotización del Litecoin y el euro es de 66,48 euros, cifra que refleja una variación del -2,44% en comparación con el día de ayer. El precio del Litecoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días según el dato de 1. Esto sugiere un creciente interés y potencial alcista en el mercado de criptomonedas. La cotización de Litecoin muestra una evolución bajista: en la última semana su variación fue del -6.41% y en el último año del -49.12%, lo que implica una rentabilidad negativa sostenida tanto en el corto como en el largo plazo y evidencia presión vendedora y mayor riesgo hasta que se consolide un cambio de tendencia. La volatilidad económica de Litecoin en la última semana ha sido del 28.11%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 53.76%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Litecoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 98,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 59,8 euros.