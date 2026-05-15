La cotización del Bitcoin Cash este viernes, 15 de mayo de 2026 a las 12 horas en España es de 495,44 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,72% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin Cash ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días. Esto sugiere un crecimiento sostenido en su valor. En la última semana, Bitcoin Cash ha caído un 9.16% y en el último año acumula un retroceso del 29.95%, lo que evidencia una tendencia bajista y una rentabilidad negativa en ambos periodos, con un desempeño reciente marcado por debilidad y presión vendedora. La volatilidad económica de Bitcoin Cash en la última semana ha sido del 16.58%, lo que es menor que su volatilidad anual del 52.25%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin Cash ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 755,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 491,9 euros.